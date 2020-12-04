Нові серії почнуть виходити в 2021 році / скріншот
Вийшов новий трейлер третього сезону серіалу «Американські боги».
Читайте також"Моторошні пригоди Сабріни": Netflix опублікував трейлер фінального сезону (відео)Ролик опублікований на YouTube-каналі American Gods.
Шоураннером нового сезону став Чарльз Х. Іглі («Ходячі мерці», «Декстер»).
У третьому сезоні до серіалу приєдналися Мерилін Менсон, Денні Трехо та Іван Реон («Гра престолів»).
Відомо, що нові серії почнуть виходити у 2021 році на Amazon Prime Video.
«Американські боги» третій сезон: новий трейлер
«Американські боги»: що відомо про серіал
- Американський фентезійний драматичний телесеріал, заснований на однойменному романі Ніла Геймана і розроблений Брайаном Фуллером та Майклом Гріном для кабельного каналу Starz.
- Виробництвом серіалу займалася компанія FremantleMedia, а його дистрибуцією займалося відділення Lionsgate Television.
- Прем'єра серіалу відбулася 30 Квітня 2017 року.
- Рікі Уіттл грає головного героя серіалу, Тінь Мун, який після виходу з в'язниці зустрічає дивну людину на ім'я Містер Середа (Іен Макшейн), і незабаром виявляється втягнутим в масштабний конфлікт між старими Богами та новими Богами, які стають сильнішими з кожним днем.
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