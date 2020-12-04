Вийшов новий трейлер третього сезону серіалу "Американські боги" (відео)

У новому сезоні з'являться Мерилін Менсон, Денні Трехо та Іван Реон, який зіграв у "Грі престолів".

Вийшов новий трейлер третього сезону серіалу «Американські боги». Читайте також"Моторошні пригоди Сабріни": Netflix опублікував трейлер фінального сезону (відео)Ролик опублікований на YouTube-каналі American Gods. Шоураннером нового сезону став Чарльз Х. Іглі («Ходячі мерці», «Декстер»). У третьому сезоні до серіалу приєдналися Мерилін Менсон, Денні Трехо та Іван Реон («Гра престолів»). Відомо, що нові серії почнуть виходити у 2021 році на Amazon Prime Video. «Американські боги» третій сезон: новий трейлер «Американські боги»: що відомо про серіал Американський фентезійний драматичний телесеріал, заснований на однойменному романі Ніла Геймана і розроблений Брайаном Фуллером та Майклом Гріном для кабельного каналу Starz.

Виробництвом серіалу займалася компанія FremantleMedia, а його дистрибуцією займалося відділення Lionsgate Television.

Прем'єра серіалу відбулася 30 Квітня 2017 року.

Рікі Уіттл грає головного героя серіалу, Тінь Мун, який після виходу з в'язниці зустрічає дивну людину на ім'я Містер Середа (Іен Макшейн), і незабаром виявляється втягнутим в масштабний конфлікт між старими Богами та новими Богами, які стають сильнішими з кожним днем. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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