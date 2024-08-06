В український прокат фільм вийде 28 листопада 2024 року.

Кінокомпанія Temple Hill Entertainment показала трейлер фільму жахів "Беґмен" (Bagman), головну роль в якому виконав зірка франшизи "Голодні ігри", а також серіалів "Гострі картузи" та "Дейзі Джонс і The Six" Сем Клафлін.

Головний герой фільму – чоловік на ім'я Патрік, який усе дитинство провів у страху, який не піддавався розумінню. Тепер, у дорослому віці, жахи з минулого повертаються, і цього разу щось незрозуміле полює вже не на нього, а на його сина.

Також у фільмі зіграли Антонія Томас (серіал "Хороший лікар"), Вільям Гоуп ("Перший месник") та інші.

Режисером "Беґмена" виступив Колм МакКарті (серіал "Гострі картузи").

В український прокат фільм вийде 28 листопада 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

Нагадаємо, вже цього тижня в український прокат вийде моторошний фільм жахів "Лазня диявола", який Австрія обрала претендентом на "Оскар-2025".

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