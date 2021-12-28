Прем'єра кінокоміксу очікується у березні 2022 року.

У мережі з'явився новий трейлер фільму "Бетмен" з акторами Робертом Паттінсоном та Зої Кравіц у головних ролях.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures, він отримав назву "Кажан та кішка".

У трейлері показали зустріч Брюса Уейна з Селіною Кайл, також відомої як Жінка-кішка, та кілька фрагментів екшен-сцен, зокрема, як Бетмен відбивається від бандитів та женеться за Пінгвіном.

Очікується, що фільм вийде у прокат в США 4 березня 2022 року.

"Бетмен": новий трейлер

"Бетмен": що відомо про фільм

"Бетмен" – художній фільм режисера Метта Рівза. Сценарій написали Рівз та Пітер Крейг за коміксами DC про супергероя Бетмена.

Прем'єра "Бетмена" двічі відкладалася через пандемію COVID-19.

У фільмі зіграли Роберт Паттінсон, Зоя Кравіц, Пол Дано, Джеффрі Райт, Джон Туртурро, Пітер Сарсгаард, Джеймі Лосон, Енді Серкіс та Колін Фаррелл.

Читайте такожГоловний трейлер "Бетмена" з Робертом Паттінсоном (відео)Сюжет. Мільярдер-затворник Брюс Уейн другий рік бореться зі злочинністю та намагається розкрити причини корупції Готема. Також герой стикається з Загадочником, серійним вбивцею, який полює на елітну владу Готема.

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