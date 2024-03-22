В український прокат фільм Тіма Бертона вийде 5 вересня 2024 року.

Кінокомпанія Warner Brothers показала перший трейлер комедійного фентезі "Бітлджюс Бітлджюс" (Beetlejuice Beetlejuice) від Тіма Бертона, що стане продовженням його ж хіта 1988 року "Бітлджюс".

Після несподіваної сімейної трагедії, три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя вже дорослої Лідії, яку досі переслідує привид-біоекзерцист Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підлітка Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі.

У новому фільмі до своїх ролей повернулися Майкл Кітон, який повторив роль Бітлджюса, а також Вайнона Райдер та Кетрін О'Гара, які знову зіграли Лідію Дітц та її матір Делію.

Серед нових імен у касті – Дженна Ортега (серіал "Венздей", франшиза "Крик"), якій дісталася роль дочки головної героїні з першого фільма Лідії – Астрід.

Також у фільмі задіяні Моніка Беллуччі (дружина Бітлджюса Беллатрікс), Віллем Дефо (привид-детектив, який за життя був актором), Джастін Теру та Берн Ґорман (преподобний у Вінтер-Рівер).

Окрім Ортеги, Бертон перетягнув з серіалу "Венздей" в свій новий проект і сценаристів Альфреда Гофа і Майлза Міллара.

В український прокат фільм вийде 5 вересня 2024 року.

Як повідомляв УНІАН, про те, що "Бітлджюс" отримає продовження, офіційно стало відомо в травні 2023 року. Тоді ж оголосили, що головну роль у фільмі виконає зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега.

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