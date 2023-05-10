Фільм Тіма Бертона має вийти в прокат восени 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. офіційно підтвердила, що Дженна Ортега ("Уэнздей", "Крик 6") зіграє головну роль у фентезі-комедії "Бітлджус 2" (Beetlejuice 2).

Фільм стане продовженням кінохіта 1988 року від режисера Тіма Бертона, він же зніме і сиквел.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, крім Ортеги, Бертон перетягнув з серіалу "Уэнздей" в свій новий проект і сценаристів Альфреда Гофа і Майлза Міллара.

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За чутками, Ортега зіграє у фільмі дочку Лідії Дітц з першої частини. Втім, наразі будь-які подробиці про сюжет фільму офіційно невідомі.

При цьому вже відомо, що Майкл Кітон в новому фільмі повернеться до ролі привида Бітлджуса, яку він виконав у першому фільмі.

Повідомляється, що Warner Bros. запланувала вихід фільму "Бітлджус 2" на 6 вересня 2024 року.

Бітлджус (1988) – про що фільм

У центрі сюжету першого фільму "Бітлджус" – загиблі в жахливій автомобільній аварії подружжя Адам і Барбара Мейтленди. Не маючи можливості відправитися в потойбічний світ, вони повертаються до свого ідилічного заміського будинку як привиди. Однак там на них чекає неприємний сюрприз – будинок вже купила сім'я Дітців з Нью-Йорка, яка вирішила осучаснити його. Мейтленди абсолютно не бажають ділити свій будинок з новими мешканцями, а тому заручаються допомогою божевільного привида-екзорциста Бітлджюса, щоб позбутися непрошених гостей.

Головні ролі у фільмі виконали Алек Болдуін, Джина Девіс, Майкл Кітон, Джеффрі Джонс, Кетрін О'Хара і Вайнона Райдер. Режисером виступив Тім Бертон.

Картина була позитивно сприйнята критиками і глядачами, а також добре окупилася в прокаті. Також "Бітлджус" отримав чимало престижних нагород і номінацій, сради яких – "Оскар" за найкращий грим.

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