Фрейзер відомий як зірка франшизи "Мумія", останній фільм якої вийшов ще у 2008 році.

Режисер Даррен Аронофскі ("Реквієм за мрією", "Чорний лебідь") зніме драму "Кит" (The Whale) з Бренданом Фрейзером у головній ролі.

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Як повідомляє Deadline, виробництвом фільму займуться компанії A24 і Protozoa Pictures. Сценарій буде заснований на однойменній п'єсі драматурга Семюеля Д.Хантера, написаної в 2012 році. Сам Хантер займеться адаптацією постановки для кіносценарію.

П'єса "Кит" свого часу зібрала низку нагород і отримала визнання критиків. Сюжет присвячений немолодому чоловікові, який веде самітницький спосіб життя в глушині штату Айдахо. Герой важить майже 300 кг і "пожирає себе зсередини", але все ж хоче налагодити контакт зі своєю дочкою, яка стала проблемним підлітком.

Брендан Фрейзер відомий як зірка франшизи "Мумія", останній фільм якої вийшов ще у 2008 році. Минулого року відбувся реліз серіалу «Фатальний патруль» за його участю.

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Автор: Дмитро Захаров