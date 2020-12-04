Проект збору коштів організатори назвали "Проект Нортмур" за назвою вулиці, на якій в Оксфорді розташований будинок письменника.

Актори, що знялися в кінотрилогії «Володар перснів», організували спільно з британською письменницею Джулією Голдінг краудфандінгову кампанію, щоб зібрати кошти на викуп будинку Джона Толкіна, який скоро буде виставлений на продаж.

Читайте такожПомер син Толкіна-автора знаменитої трилогії "Володар перснів"Проект збору коштів організатори назвали "Проект Нортмур" за назвою вулиці, на якій в Оксфорді розташований будинок письменника. Як розповідають на сторінці проекту актори Іен Маккеллен, Мартін Фрімен, Джон Ріс-Девіс та інші, після покупки будинку в ньому буде облаштований літературний центр імені Джона Толкіна, перший такий центр у світі на честь цього письменника.

Організатори кампанії сподіваються, що за підтримки шанувальників письменника їм вдасться зібрати $6 млн. Правда, часу на це відводиться всього три місяці. Але, як зазначають організатори збору коштів, вони впевнені, що у них це вийде, адже «змогли ж за такий же час хоббіти Фродо і Сем дійти з Рівенделла до вулкана Ородруін» в Мордорі, передає kommersant.

Переважна частина коштів, а саме $5 млн, піде на викуп самого будинку, а інші кошти будуть витрачені на ремонтні роботи і створення фонду, який буде керувати літературним центром. Очікується, що центр буде на регулярній основі проводити літературні зустрічі, конкурси та інші заходи для початківців і вже відомих письменників і шанувальників творчості Толкіна.

Будинок Толкіна

У будинку 20 по Нортмур-роуд Джон Толкін прожив з 1930 по 1947 рік, і саме там він написав «Хоббіта» і трилогію «Володар перснів».

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН