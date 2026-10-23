'Керрі' від Майка Фленаґана продовжили на 2-й сезон (відео)

Серіал отримав здебільшого позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів.

Стрімінговий сервіс Prime Video оголосив про продовження на другий сезон підліткового горор-серіалу "Керрі" (Carrie) від Майка Фленаґана ("Окулус", "Доктор Сон", "Життя Чака", "Глиноликий", "Екзорцист: Мученики", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Опівнічна меса", "Падіння дому Ашерів"), знятого за мотивами однойменного роману Стівена Кінга.

"Її історія ще далека від завершення. Керрі повертається у 2-му сезоні на Prime", – йдеться в описі до відеоанонсу продовження фільму на YouTube.

Також в ролику були опублікувані численні повідомлення від фанатів шоу з проханням продовжити його на 2-й сезон.

Відео дня

Нагадаємо, перший сезон "Керрі" вийшов на Prime Video 7 жовтня 2026 року. Він налічував шість епізодів, що вийшли одночасно.

Серіал переносить події оригінального роману в наш час. В центрі сюжету – замкнена старшокласниця Керрі, над якою знущаються однокласники. Однак все змінюється, коли дівчина виявляє в себе здібності до телекінезу.

Роль Керрі у проєкті виконала 22-річна канадська акторка Саммер Х. Хауелл ("Прокляття Чакі", "Зріз часу", "Нормал"), а її матір зіграла Саманта Слоян ("Життя Чака", серіали "Опівнічна меса", "Падіння дому Ашерів").

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 7,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 85% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 82% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 71 із 100 балів, а широка аудиторія – у 6,8 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

"Майк Фленаган влучно розширює цей підлітковий міф, додаючи йому співчуття та винахідливості. Він надає сучасного звучання позачасовому твору й дає можливість усім виконавцям яскраво проявити себе, одночасно представляючи нам нову, захопливу Керрі", – звучить консенсус критиків на Rotten Tomatoes.

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