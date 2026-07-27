Вийшов тизер нової екранізації 'Керрі' Стівена Кінга – тепер від Майка Фленаґана

Прем'єра мінісеріалу запланована на Prime Video 7 жовтня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав перший тизер серіальної екранізації надприродного роману "короля жахів" Стівена Кінга "Керрі" (Carrie).

В центрі сюжету – школярка-аутсайдерка Керрі Вайт, яка все життя провела в ізоляції разом зі своєю деспотичною релігійною матір'ю Маргарет. Після раптової смерті батька Керрі доводиться стикатися з труднощами навчання в школі, знущаннями та появою телекінетичних здібностей. Судячи з трейлера, події перенесені у наш час.

Цього разу роль Керрі дісталася 22-річній канадській акторці Саммер Х. Хауелл ("Прокляття Чакі", "Зріз часу", "Нормал"), а її матір зіграла Саманта Слоян ("Життя Чака", серіали "Опівнічна меса", "Падіння дому Ашерів").

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Також у серіалі задіяні Меттью Ліллард ("Життя Чака", франшизи "Крик", "Скубі-Ду", "П'ять ночей у Фредді", серіал "Шибайголова: Народжений наново"), Кейт Сіґел ("Окулус", "Тиша", "Гра Джеральда", "Життя Чака", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Опівнічна меса", "Падіння дому Ашерів"), Кеті Сакгофф ("Ріддік", "Окулус", серіали "Зоряний крейсер "Галактика", "Мандалорець") та інші.

Шоуранером, сценаристом і режисером кількох епізодів серіалу виступив майтер жанру горор Майк Фленаґан ("Окулус", "Тиша", "Гра Джеральда", "Доктор Сон", "Життя Чака", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Привиди маєтку Блай", "Опівнічна меса", "Опівнічний клуб", "Падіння дому Ашерів").

Прем'єра мінісеріалу запланована на Prime Video 7 жовтня 2026 року. Він налічуватиме шість епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

Екранізації "Керрі" Стівена Кінга

Написаний у 1974 році дебютний роман Стівена Кінга "Керрі" наразі має чотири екранізації. Перша однойменна стрічка від Браяна Де Пальми ("Обличчя зі шрамом", "Недоторкані", "Місія неможлива") вийшла вже у 1976 році, а головну роль у ній виконали Сіссі Спейсек. Фільм був схвально сприйнятий критиками та глядачам, а згодом доволі швидко став класикою жанру, давши імпульс розвитку підлітковим горорам.

У 1999 році вийшов фільм "Керрі 2: Лють", на ділі майже ніяк не пов'язаний з оригіналом. Втім, ця версія отримала розгромні відгуки та провалилася в прокаті.

У 2002 році ще вийшла телевізійна версія "Керрі" з Анджелою Беттіс в головній ролі, а його сценаристом виступив Браян Фуллер (пізніше створив серіали "Герої", "Ганнібал", "Американські боги").

У 2013 році відродити "Керрі" вирішили в Голлівуді – картину з Хлоєю Грейс Морец у головній ролі зняв Кімберлі Пірс ("Хлопці не плачуть", "Війна з примусу"). Стрічка хоч і отримала посередні відгуки, але зуміла непогано заробити в прокаті.

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