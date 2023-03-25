Канал випустить серіал, у якому знімався росіянин, проте його обличчя глядачі не побачать.

Телеканал СТБ потрапив у скандал. 27 березня відбудеться прем'єра серіалу "Останній лист коханого", який знімали до повномасштабної війни РФ проти України. У ньому було задіяно російського актора Прохора Дубравіна.

Проте СТБ вирішив усе одно випустити серіал, а актора "замінити" діпфейком. Замість Дубравіна глядачі побачать іншого артиста. Обличчя росіянина замінили завдяки сучасним технологіям. На це звернув увагу український актор Петро Крилов.

На своїй сторінці у Facebook він розповів про те, що був сильно здивований, коли побачив трейлер серіалу. Адже телеканал вирішив не перезнімати сцени з росіянином, а просто замінити його на діпфейк. Замість актора глядачі побачать українця Дмитра Саранскова.

"Здавалося, все добре. На нас чекає український серіал з крутими акторами. Але є одна проблема. Одного з героїв не існує, адже це діпфейк", - розповів Крилов.

Він додав, що російський актор Прохор Дубравін, який раніше постійно знімався в українських серіалах, втік до РФ та не засудив повномасштабну війну проти України. Замість цього росіянин вітав фанатів з 9 травня та мовчав про путінську агресію. На думку Крилова, українцям не було б приємно бачити обличчя Дубравіна, який мовчазно підтримав вбивства мирного населення нашої країни.

Ймовірно, телеканал СТБ це розумів. Проте серіал усе одно вирішили випускати. На думку Крилова, це має дуже дивний вигляд. Адже спочатку, вважає актор, можна було б спитати думку українців. Глядачі мали право сказати, чи хочуть вони бачити діпфейк.

Крилов намагався дізнатися про те, як Сарансков поставився до того, що його обличчям замінили росіянина. Втім, актор не відповідав на питання у соцмережах.

Трейлер серіалу з діпфейком

Реакція коментаторів:

"Подивіться правді в очі, це має дуже цинічний вигляд. Заміна обличчя - це непрофесійно й безтактно з вашого боку, і дуже прикро бачити подібне на екранах нашого телебачення. Ігнорування вами факту фізичної присутності російського актора в проекті породжує подібні випадки, а ми, здається, прагнемо позбутися будь-чого російського, чи не так?"

"Це лютий треш! То ж треба було додуматися до такого! Замінити обличчя російського актора на українського, і видати це все в ефір"

"Я не можу повірити, що це правда"

"Це дно! Соромно, дуже соромно".

Нагадаємо, раніше зірка "Скаженого весілля" заявив, що дав би українські паспорти "хорошим росіянам".

Вас також можуть зацікавити новини: