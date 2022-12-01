Після прем'єри на Netflix сцена з танцем "завірусилася" в соціальних мережах. Тепер його повторюють все більше і більше користувачів.

Відома українська співачка Оля Полякова повторила танець Венздей Аддамс з однойменного серіалу Netflix. Даний танець після прем'єри "завірусився" в соціальних мережах і вже кілька днів є головним трендом TikTok. Зробити на нього пародію вирішила і наша знаменитість.

Для того, щоб наблизити свій образ до образу головної героїні, Оля заплела собі дві кіски, зробила яскравий мейк і одягла коротке чорне плаття. Судячи з відео, знімала Полякова його у ванній кімнаті.

Реакція соцмереж

"Краще оригіналу!"

"Оля, ви nака худенька!"

"Нічого собі, у вас таке коротке плаття! А вам пасує чорний колір!"

"Оля, у вас непогано виходить"

"Вау"

Про серіал "Венздей"

Прем'єра американського серіалу в жанрі комедії жахів з надприродними елементами відбулася 23 листопада. Головна героїня - Венздей Аддамс з сімейки Аддамс. Її зіграла 20-річна актриса Дженна Ортега. Всього вийшло 8 епізодів. У ЗМІ повідомляють, що після запаморочливого успіху творці планують випустити другий сезон.

Відео дня

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла, як ледь не вилетіла з грузинських "Танців з зірками".

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