Відома українська співачка Оля Полякова повторила танець Венздей Аддамс з однойменного серіалу Netflix. Даний танець після прем'єри "завірусився" в соціальних мережах і вже кілька днів є головним трендом TikTok. Зробити на нього пародію вирішила і наша знаменитість.
Для того, щоб наблизити свій образ до образу головної героїні, Оля заплела собі дві кіски, зробила яскравий мейк і одягла коротке чорне плаття. Судячи з відео, знімала Полякова його у ванній кімнаті.
Реакція соцмереж
- "Краще оригіналу!"
- "Оля, ви nака худенька!"
- "Нічого собі, у вас таке коротке плаття! А вам пасує чорний колір!"
- "Оля, у вас непогано виходить"
- "Вау"
Про серіал "Венздей"
Прем'єра американського серіалу в жанрі комедії жахів з надприродними елементами відбулася 23 листопада. Головна героїня - Венздей Аддамс з сімейки Аддамс. Її зіграла 20-річна актриса Дженна Ортега. Всього вийшло 8 епізодів. У ЗМІ повідомляють, що після запаморочливого успіху творці планують випустити другий сезон.
Нагадаємо, Оля Полякова розповіла, як ледь не вилетіла з грузинських "Танців з зірками".