Того дня Крістіна Річчі перебувала в Румунії. У неї якраз закінчувалися зйомки.

Зірка серіалу "Венздей" Крістіна Річчі згадала свій ранок 24 лютого. Тоді вона перебувала в Румунії разом зі знімальною групою. Актриса зізналася, що боялася померти. У неї був страх того, що Росія вдарить по одній з українських атомних станцій, після чого почнеться поширення радіації. Детальніше Річчі розповіла в інтерв'ю CheatSheet:

"Я пам'ятаю той ранок о 4 годині, коли всі чекали у вітальні, покидаючи Румунію. Хлопці були виснажені. Я була розгнівана, тому що була впевнена, що десь поруч з нами розбомблять атомну електростанцію, і ми всі загинемо. Я пам'ятаю це відчуття, ніби ми тікали. Ми вибиралися звідти".

За її словами, головна героїня серіалу Дженна Ортега також переживала подібні хвилювання. Крістіна Річчі додала, що дана ситуація дуже згуртувала знімальну бригаду.

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"Все було закрито, ти нічого не можеш зробити. Таке відчуття, що ми щось пережили. Я ношу це як знак поваги зараз. Я не можу порівняти це ні з чим іншим", - сказала актриса.

Про серіал "Венздей"

Американський серіал "Венздей" Тіма Бертона в жанрі комедії жахів з надприродними елементами вийшов 23 листопада. За два тижні він побив рекорди за переглядами, а танець Венздей завірусився в TikTok.

Нагадаємо, як серіал "Венздей" став новим хітом Netflix і чи буде 2 сезон.

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