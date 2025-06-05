Світова прем'єра сиквелу хітового фентезі-мюзиклу запланована 21 листопада 2025 року.

Кінокомпанія Universal Pictures представила перший трейлер фентезі-мюзиклу "Wicked: Чародійка 2" (Wicked: For Good), що стане сиквелом хітового фільму 2024 року.

Стрічка заснована на другій частині однойменного успішного мюзиклу, що дебютував у 2003 році. В його основу ліг роман Грегорі Магвайра 1995 року "Зла: Життя та часи злої відьми із Заходу", що, своєю чергою, є переосмисленням серії казок про Країну Оз американського письменника Френка Баума.

Події фільму відбуваються в Країні Оз, до і після приїзду Дороті Ґейл з Канзасу. У цій частині дружба Елфаби та Ґлінди піддається випробуванню, коли вони приймають свої нові іпостасі Злої Відьми Заходу і Доброї Ґлінди, і наслідки їхніх вчинків назавжди змінюють всю Країну Оз.

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Як і в першій частині, головні ролі виконали поп-ікона Аріана Гранде ("Не дивися вгору", серіал "Королеви крику") та співачка Синтія Еріво ("Вдови", "Погані часи у "Ель Роялі").

Також у стрічці задіяні Джонатан Бейлі (серіали "Бріджертони", "Попутники"), Джефф Голдблюм ("Муха", "Парк Юрського періоду", "Вартові галактики 2") та Мішель Єо ("Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Все завжди і водночас").

Режисером фільму виступив Джон М. Чу, який також поставив першу частину. Раніше він зняв такі фільми, як "Ілюзія обману 2", "Шалено багаті азійці" та "На висотах Нью-Йорка".

Світова прем'єра сиквелу хітового фентезі-мюзиклу запланована 21 листопада 2025 року.

Фільм "Wicked: Чародійка" – що відомо

Перша частина кіноадаптації мюзиклу "Чародійка" вийшла на екрани в листопаді 2024 року, і він отримав позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів, а також був фінансово успішним в прокаті. Крім того, стрічка мала десять номінацій на "Оскар", однак перемогла лише у двох з них – за найкращі костюми та роботу художника-постановника.

Фільм розповідав історію дорослішання привабливої і амбітної дівчини Глінди, яка згодом стала Доброю Відьмою Півночі поряд з Ельфабою, дівчиною-ізгоєм із зеленою шкірою, майбутньою Злою Відьмою Заходу. Серед іншого у фільмі було показане їхнє суперництво у боротьбі за одного хлопця та протистояння тиранії Чарівника, зусиллями якого мешканці Країни Оз були налаштовані проти Ельфаби.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 88% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 95% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 73 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 8,6 з 10 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання").

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