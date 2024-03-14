В український прокат фільм вийде 27 листопада 2024 року.

Кінокомпанія Universal Pictures представила перший трейлер видовищного фентезійного мюзиклу "Чародійка" (Wicked), одну з головних ролей в якому виконала американська поп-зірка Аріана Ґранде. Для володарки "Греммі" це не перша робота в кіно, адже свою кар'єру вона починала саме з підліткових ситкомів. Також вона грала у серіалі "Королеви крику" та мала невеличку роль у фільмі "Не дивись вгору".

У фільмі "Чародійка", знятому за мотивами серії казок про Країну Оз американського письменника Френка Баума, Ґранде зіграла привабливу і амбітну дівчину Глінду, яка згодом стала доброю відьмою півночі. Фільм розповідатиме історію її дорослішання поряд з Ельфабою – дівчиною-ізгоєм із зеленою шкірою, майбутньою злою відьмою заходу. Серед іншого у фільмі буде показане їхнє суперництво у боротьбі за одного коханого та протистояння тиранії Чарівника, зусиллями якого мешканці Країни Оз були налаштовані проти Ельфаби.

Роль Ельфаби дісталася британській акторці та співачці, лауреатці премій "Греммі" та "Еммі" Синтії Еріво, яка раніше зіграла у фільмах "Вдови", "Погані часи у "Ель Роялі" та "Гаррієт".

Також у стрічці задіяні Джонатан Бейлі (серіали "Бріджертони", "Попутники"), Джефф Голдблюм ("Муха", "Парк Юрського періоду", "Вартові галактики 2") та Мішель Єо ("Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Все завжди і водночас").

Режисером фільму виступив Джон М. Чу ("Ілюзія обману 2", "Шалено багаті азійці", "На висотах Нью-Йорка").

Як повідомила прес-служба B&H Film Distribution, в український прокат фільм вийде 27 листопада 2024 року. Вже відомо, що він матиме другу частину, що має вийти в листопаді 2025 року.

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