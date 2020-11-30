Балана і його підопічну засипали компліментами в коментарях до відео.

У фіналі шоу "Танці з зірками" на глядачів чекав сюрприз — дует Дана Балана з екс-підопічною, учасницею вокального шоу "Голос країни-10" Індірою Єдільбаєвою.

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Відповідне відео опубліковано на YouTube- каналі "Танців з зірками". Дуетна композиція називається "Дышат о любви".

На сцену Єдільбаєва вийшла в чорній міні-сукні, підкресливши свою ідеальну фігуру. Балан теж обрав образ total black.

"Танці з зірками 2020": хто переміг у шоу

У сезоні 2020 в шоу "Танці з зірками" перемогла пара Санта Дімопулос-Макс Леонов. Але свій кубок Санта вирішила віддати Юлії Саніній.

Також у фіналі проекту влаштували сюрприз для судді проекту Григорія Чапкіса - несподівано на шоу прилетів з Америки його син Грег.

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Автор: Ольга Робейко