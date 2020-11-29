У неділю, 29 листопада, проходить фінал шоу "Танці з зірками" на каналі 1+1. За перемогу змагаються три пари.
Так, у суперфіналі танцюватимуть Санта Дімопулос та Макс Леонов, Надія Мейхер та Кирило Васюк, Юлія Саніна та Діма Жук.
Відкриття фіналу "Танців з зірками"
Відкрили грандіозний суперфінал MONATIK&Lida Lee&Nino із суперфіналістами шоу.
Як проходить фінал "Танців з зірками" від 29.11.2020
Кожна пара виконає по три танці: той, з яким прийшли на проект, найяскравіший танець сезону та новий.
У фіналі Санта Дімопулос станцює фокстрот, Надія Мейхер виконає фламенко, а Юлія Саніна закружляє з партнером у пристрасному танго.
Так, першою на паркет вийшла пара Юлія Саніна - Дмитро Жук й виконала ча-ча-ча. Саме з цього номера починався їхній шлях у шоу. Вони отримали 39 балів за виступ.
Далі Мейхер та Васюк станцювали румбу. За виступ судді їм поставили 38 балів.
Хто сяде у суддівське крісло "Танців з зірками" у фіналі
До трійки незмінних суддів проекту приєднаються по черзі Monatik, Dorofeeva та переможець другого сезону "Танців з зірками" Ігор Ласточкін.
"Танці з зірками" фінал: музичні сюрпризи на шоу
Відкриють недільний ефір Monatik, Lida Lee та NiNO. А ще у фіналі проекту заспівають Дан Балан, Тіна Кароль, Оля Цибульська та інші.
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