Грег Чапкіс став четвертим запрошеним суддею шоу "Танці з зірками".

У суперфіналі шоу "Танці з зірками" влаштували сюрприз для судді проекту Григорія Чапкіса — неочікувано на шоу прилетів з Америки його син Грег.

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Так, Чапкіс та його син тривалий час не бачилися через пандемію коронавірусу. Було видно, що перший був сильно здивований через такий приємний сюрприз.

"Я приїхав сюди заради тата, я хотів його здивувати, мені такий приємний цей момент. Він запам’ятає його на все життя", - сказав Грег.

Грег Чапкіс став четвертим запрошеним суддею шоу "Танці з зірками" та оцінював номери суперфіналістів – Санти Дімопулос та Юлії Саніної з їхніми партнерами.

"Танці з зірками 2020": хто переміг у шоу

У сезоні 2020 в шоу "Танці з зірками" перемогла пара Санта Дімопулос - Макс Леонов. Втім свій кубок Санта вирішила віддати Юлії Саніній.

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Автор: Ольга Робейко