Стало відомо, в якій картині зніметься один з найкращих акторів в історії.

Знаменитий британський актор, володар трьох премій "Оскар" в категорії "Найкраща чоловіча роль" у фільмах "Моя ліва нога", "Нафта" та "Лінкольн" Деніел Дей-Льюїс, який 7 років тому пішов на пенсію, оголосив про повернення в кіно.

Раніше артист неодноразово наголошував, що втомився від публічності та постійних зйомок. Ставши номінантом на премію Американської кіноакадемії за роботу над історичною картиною Пола Томаса Андерсона "Примарна нитка", Деніел заявив, що йде з кіно. З 2017 року артист майже не з'являвся на публіці, а про його життя нічого не відомо.

Як пише видання Variety, несподівано Дей-Льюїса помітили під час знімань нової картини. Знаменитість повернувся до акторства завдяки своєму сину. Річ у тім, що син зірки – режисер Ронан Дей-Льюїс – наразі працює над своїм дебютним фільмом "Анемона". Тож, він запропонував зірковому батьку знятися у його стрічці. Ба більше, стало відомо, що Деніел виступив також сценаристом "Анемони".

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Поки що сюжет стрічки тримають у таємниці, але відомо, що фільм "досліджуватиме заплутані стосунки між батьками, синами та братами, а також динаміку сімейних зв’язків".

Виробництвом картини займається компанія Focus Features. Її очільник Пітер Куявскі у заяві для преси висловився про Ронана, як про талановитого режисера, а також додав, що з нетерпінням чекає прем'єри стрічки у світовому прокаті.

"Ми дуже раді співпрацювати з блискучим візуальним художником Ронаном Дей-Льюїсом над його першим повнометражним фільмом разом із Деніелом Дей-Льюїсом, як його творчим співавтором. Вони написали справді винятковий сценарій і ми з нетерпінням чекаємо можливості донести їхнє спільне бачення до глядачів разом із командою Plan B", – зазначив Куявскі.

До слова, серед відомих робіт Дей-Льюїс фільми "Останній з могікан" (1992), "Боксер" (1997), "Банди Нью-Йорка" (2002). У 2017 році вийшла остання стрічка за участі актора – "Примарна нитка" Пола Томаса Андерсона. Варто вказати, що окрім численних кіно премій, Деніела у 2013 році також визнали одним з 100 найбільш впливових людей у світі за версією журналу Time.

Нагадаємо, раніше зірка "Міцного горішка" Брюс Вілліс завершив кар'єру через розлад мови. У актора діагностували невиліковну хворобу.

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