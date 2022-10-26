Теннант зіграє Чотирнадцятого Доктора у трьох епізодах, а потім передасть роль Шуті Гатві.

Шотландський актор Девід Теннант повернувся до ролі Доктора в популярному науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто" (Doctor Who) – саме його більшість фанатів шоу вважають найкращим виконавцем цієї ролі.

Актор несподівано з'явився 23 жовтня 2022 року в ролі чотирнадцятої реінкарнації легендарного мандрівника у просторі та часі замість анонсованого раніше "нового Доктора" у виконанні Шуті Гатви у фінальному епізоді шоу за участю Джоді Віттакер, яка грала Тринадцятого Доктора. Одночасно до серіалу повернулася актриса Кетрін Тейт, яка грала супутницю Десятого Доктора Донну Нобл у 2006 та 2008-2010 роках.

Пізніше стало відомо, що Теннант гратиме цю роль ще у трьох епізодах, які вийдуть у листопаді 2023 року на честь 60-річчя серіалу. Після цього він таки передасть роль Шуті Гатві, який стане П'ятнадцятим Доктором.

Феномен серіалу "Доктор Хто"

"Доктор Хто" є найтривалішим науково-фантастичний серіалом у світі. Оригінальний серіал йшов з 1963 по 1989 рік. В 1996 році його намагалися відновити у форматі телевізійного фільму і перезапустити серію, але погані рейтинги стрічки в Америці зірвали цей план. Втім, серіал все ж був успішно відновлений в 2005 році.

Серіал оповідає про представника позаземної раси Повелителів часу з планети Галліфрей, який за допомогою просторово-тимчасового пристрою ТАРДІС, який виглядає як стара синя поліцейська будка, подорожує через час і простір разом із супутниками та рятує різні світи.

Коли Доктор отримує значні поранення, за його бажанням тіло може "регенерувати", проте при кожному новому втіленні його зовнішність і характер змінюються, хоча пам'ять і сутність залишаються колишніми. Саме тому час від часу змінюються виконавці ролі Доктора.

На сьогоднішній день ролі Доктора загалом виконали 14 акторів та акторок, серед яких Джон Гарт, Крістофер Екклестон, Девід Теннант, Метт Сміт, Пітер Капальді та Джоді Віттакер, яка представляла попередню реінкарнацію Доктора. Наступним Доктором стане актор Шуті Гатва, найбільше відомий за роллю Еріка Еффіонга в серіалі "Статеве виховання", однак перед цим ще кілька епізодів Доктором побуде Девід Теннант.

Девід Теннант вже грав Десятого Доктора з 2005 по 2010 роки, і саме його більшість фанатів серіалу вважають найкращим втіленням персонажа. На той момент припала найвдаліша, на думку багатьох, ера серіалу, коли його шоуранером був Рассел Т. Девіс – саме він відродив серіал у 2005 році, але покинув його у 2010 році. Вже відомо, що саме Девіс зніме три спецепізоди з Девідом Теннантом.

Вас також можуть зацікавити новини: