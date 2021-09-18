Глядачів чекає яскрава телеадаптація класичного твору Жюля Верна.

Американська телемережа PBS представила півхвилинний тизер свого мінісеріалу "Навколо світу за 80 днів".

Головну роль авантюриста Філеаса Фогга в проекті виконав британський актор Девід Теннант, повідомляє Deadline.

Компанію йому на екрані складе француз Ібрагім Кома, який зіграє камердинера Паспарту, і Леоні Бенеш - їй дісталася роль журналістки Ебігейл Фікс.

Другорядні ролі дісталися Джейсону Уоткінсу, Пітеру Саллівану, Ліндсі Дункан, Доллі Уеллс, Річарду Вілсону, Файкалу Елькіхелю, Ентоні Фланагану, Гарі Бідлу і Джованні Скіфоні.

Прем'єра серіалу відбудеться 10 жовтня на телефестивалі "Каннезері" в Каннах, де покажуть перші два з восьми епізодів телеадаптації класичного твору Жюля Верна.

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Права на серіал вже купили британська BBC і швейцарська RTS.

Зйомки серіалу проходили дуже важко - у березні 2020 року їх довелося призупинити через всесвітню пандемію коронавірусу лише через три тижні після початку.

З цієї ж причини знімальна група перемістилася з ПАР до Румунії, яка оговталася набагато швидше за африканську державу. Викликані COVID-19 затримки обійшлися творцям в 4 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що цієї осені в українських кінотеатрах вийшла анімаційна адаптація "Навколо світу за 80 днів" від французької STUDIOCANAL.

Автор: Станіслав Кожемякін