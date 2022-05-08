Роль чотирнадцятого Доктора виконає зірка "Статевого виховання" Шуті Гатва.

BBC нарешті оголосила ім'я актора, який виконає головну роль у новому сезоні культового британського науково-фантастичного серіалу "Доктор Хто" (Doctor Who).

Як повідомляється в офіційному сайті серіалу, роль чотирнадцятого Доктора виконає 29-річний шотландський актор театру і кіно руандійського походження Шуті Гатва.

Актор найбільш відомий за роллю Еріка Еффіонга в серіалі "Статеве виховання", за яку він був удостоєний нагороди за найкращу чоловічу роль на шотландській премії BAFTA в 2020 році, а також численних номінацій, у тому числі за найкращу чоловічу роль в комедії на BAFTA в 2022 році.

Також відомо, що шоураннером нового сезону серіалу, який імовірно вийде в 2023 році, стане Рассел Ті Девіс. Саме він відродив в 2005 році серіал "Доктор Хто", повернувши інтерес до культового шоу. Він пропрацював над серіалом до 2010 року, і саме зняті під його керівництвом сезони багато фанатів серіалу вважають найвдалішими.

Відзначимо, "Доктор Хто" – найтриваліший науково-фантастичний серіал у світі. Оригінальний серіал йшов з 1963 по 1989 рік, в 1996 році вийшов телевізійний фільм "Доктор Хто", який повинен був стати пілотною серією серіалу-продовження, але погані рейтинги стрічки в Америці зірвали цей план. Серіал був успішно відновлений в 2005 році, при цьому нумерація сезонів почалася заново.

Серіал оповідає про представника позаземної раси Повелителів часу з планети Галліфрей, який за допомогою просторово-тимчасового пристрою ТАРДІС подорожує через час і простір, найчастіше з супутниками, і рятує світи.

Коли Доктор отримує значні поранення, за його бажанням тіло може "регенерувати", проте при кожному новому втіленні його зовнішність і характер змінюються (пам'ять і сутність залишаються колишніми). Саме тому час від часу змінюються виконавці ролі Доктора. На даний момент його роль виконували 13 акторів, серед яких Девід Теннант, Метт Сміт і Пітер Капальді. Роль 13-го Доктора в 11-13 сезонах серіалу вперше виконала жінка – актриса Джоді Віттакер. Очевидно вона ще раз з'явиться в ролі Доктора в спецвипуску в кінці 2022 року, після чого передасть її Шуті Гатві.

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