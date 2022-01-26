Україна в список нових ринків Disney+, що випускає фільми і серіали в рамках кіновсесвітів Marvel і "Зоряних воєн", поки не потрапила.

Стрімінговий сервіс Disney+ вже влітку 2022 року має намір розширити свою міжнародну мережу, запустившись в 42 країнах.

Як повідомляє Screen Daily зокрема, Disney+ планують запустити в таких країнах, як: Албанія, Алжир, Андорра, Бахрейн, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Ватикан, Греція, Естонія, Єгипет, Ємен, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Катар, Косово, Кувейт, Латвія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Литва, Мальта, Марокко, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Палестинські території, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сан-Марино, Саудівська Аравія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туніс, Туреччина, Угорщина, Хорватія, Чехія, Чорногорія і Південна Африка.

Читайте такожNetflix запустив українську версію сайтуТакож сервіс має намір запуститися в 11 заморських територіях, серед яких Фарерські острови, Французька Полінезія та інші.

Як бачимо, українські кіномани подивитися серіали Disney+ легально поки що як і раніше не зможуть.

Що відомо про стрімінговий сервіс Disney+

Стрімінговий сервіс Disney+ входить в сегмент Disney Media and Entertainment Distribution і є ексклюзивним майданчиком для показу новинок Walt Disney Studios (Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, Disneynature) і National Geographic.

Disney+ був запущений в США, Канаді та Нідерландах 12 листопада 2019 року. Через тиждень стрімінговий сервіс дістався до Австралії, Нової Зеландії та Пуерто-Ріко, а 24 березня 2020 року запуск відбувся в декількох європейських країнах.

Серед іншого, на Disney+ виходять серіали з кіновсесвітів Marvel ("Ванда / Віжен", "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі", "Соколине око", "Місячний лицар") і "Зоряних воєн" ("Мандалорець", "Книга Боби Фетта"). Тут же виходять повнометражні фільми в рамках цих двох кіновсесвітів.

Відзначимо також, що на даний момент в Україні офіційно працюють такі міжнародні стрімінгові сервіси, як Netflix, Apple TV+, Prime Video від корпорації Amazon і YouTube Premium. Продукцію інших стрімінгових сервісів, включаючи HBO і Disney+, легально подивитися в Україні можна тільки через спеціалізовані збірні онлайн-кінотеатри.

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