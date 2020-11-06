Дати виходу фільмів "Персонаж " і "Смерть на Нілі" будуть змінені.

Студія Дісней перенесе прем'єри двох очікуваних фільмів на 2021 рік. Про це повідомляє видання Deadline.

З грудневого прокатного графіка студії зникли фільми "Персонаж" і "Смерть на Нілі". Прем'єра фільму "Персонаж" була призначена на 10 грудня, а фільм "Смерть на Нілі" повинен був вийти на екрани 18 грудня. Нові дати виходу фільмів невідомі.

Прем'єри були перенесені через пандемію COVID-19 в Америці і закриття кінотеатрів в США.

Фільм "Персонаж" - це комедійний бойовик з Райаном Рейнольдсом у головній ролі. Герой фільму, який працює в банку, виявляє, що він лише персонаж в комп'ютерній грі. Він повинен врятувати свій ігровий світ від відключення.

"Смерть на Нілі" - детектив, знятий за однойменним романом Агати Крісті. Це продовження фільму "Вбивство в" Східному експресі"" 2017 року.

Нагадаємо, що раніше студія Дісней перенесла прем'єру мультфільму "Душа" від Pixar, а також фільми "Мулан" і "Чорна вдова".

Читайте інші новини про кіно і музику:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова