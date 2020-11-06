Студія Дісней перенесе прем'єри двох очікуваних фільмів на 2021 рік. Про це повідомляє видання Deadline.
З грудневого прокатного графіка студії зникли фільми "Персонаж" і "Смерть на Нілі". Прем'єра фільму "Персонаж" була призначена на 10 грудня, а фільм "Смерть на Нілі" повинен був вийти на екрани 18 грудня. Нові дати виходу фільмів невідомі.
Прем'єри були перенесені через пандемію COVID-19 в Америці і закриття кінотеатрів в США.
Фільм "Персонаж" - це комедійний бойовик з Райаном Рейнольдсом у головній ролі. Герой фільму, який працює в банку, виявляє, що він лише персонаж в комп'ютерній грі. Він повинен врятувати свій ігровий світ від відключення.
"Смерть на Нілі" - детектив, знятий за однойменним романом Агати Крісті. Це продовження фільму "Вбивство в" Східному експресі"" 2017 року.
Нагадаємо, що раніше студія Дісней перенесла прем'єру мультфільму "Душа" від Pixar, а також фільми "Мулан" і "Чорна вдова".
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