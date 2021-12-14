До фіналу шоу залишається менш як тиждень.

Організатори дитячого Євробачення 2021 оголосили порядок виступів конкурсантів.

Перелік опубліковано в Instagram-акаунті шоу.

В неділю, 19 грудня, в Парижі відбудеться фінал дитячого Євробачення 2021. Конкурсанти та конкурсантки з 19 країн (включно з Україною) презентуватимуть свої пісні в концертному залі La Seine Musicale, який розташовується на острові Сегін на річці Сена.

Україна буде представлена на пісенному конкурсі 14-річною Оленою Усенко з Білої Церкви (Київська область).

Згідно з порядком, Усенко виступатиме під номером 12.

Конкурентами українки будуть виконавці з Німеччини, Грузії, Польщі, Мальти, Італії, Болгарії, Росії, Ірландії, Вірменії, Казахстану, Албанії, Франції, Азербайджану, Нідерландів, Іспанії, Сербії, Північної Македонії та Португалії.

Як повідомили на сторінці Євробачення в Україні, подорож українки до Парижу вже розпочалася.

Нагадаємо, Олена Усенко навчається вокалу в Katapulta art music school. Вона брала участь в Національному відборі торік, проте тоді програла Олександру Балабанову.

24 жовтня вона перемогла на національному відборі з піснею "Важіль". Виконавиця впевнено обійшла 10 суперників і суперниць, отримавши найвищий бал як від журі, так і від глядачів.

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Автор: Анастасія Печенюк