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В Одесі екшн "Довбуш" представив американський актор Лузер Тверски, який є прямим нащадком засновника хасидського руху в іудаїзмі Ісраеля Баал Шем Това.

Як передає кореспондент УНІАН, 27 серпня в одному із одеських кінотеатрів стрічку презентували режисер Олесь Санін, продюсери Максим Асадчий та Данило Білак. Також до міста приїхали кілька акторів, які грали у фільмі. Зокрема, Дарія Плахтій (втілила у життя образ коханої Олекси Довбуша), Олексій Гнатковський (Іван Довбуш) та американець Лузер Тверски що зіграв засновника хасидизму БЕШТа (Баал Шем Тов).

Як зазначив Санін, Тверски є реальним прямим нащадком Баал Шем Това, який був другом Олекси Довбиша. "Саме 27 серпня 2023 року виповнилося 325 років зі дня народження великого єврейського мудреця Баал Шем Това", - сказав Санін. Одночасно з Одесою презентація фільму відбулася у Тель-Авіві (Ізраїль).

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Як зазначалося під час презентації, уперше у світовій кіноіндустрії образ БЕШТа втілили на великому екрані. Сам нащадок мудреця - Лузер Тверски – зазначив, що йому було дуже комфортно працювати з українським режисером та всією творчою групою "Довбуша".

Як уточнив УНІАН Асадчий, бюджет фільму – 122 млн грн. Планується, що найближчим часом стрічку побачать у Чехії, Німеччині, Словаччині, Польщі, згодом - у Канаді, США тощо.

За словами Саніна, частину прибутку з кожного квитка одеської презентації буде передано 68-й окремій бригаді ім. Олекси Довбуша, яка зараз перебуває на передовій.

Інші цікаві факти про фільм "Довбуш"

Для актора Франківського театру, народного артиста України Олексія Гнатковського "Довбуш" став дебютом в кіно. Він не проходив кастинг – Санін ообисто запросив його до зйомок. За півроку до зйомок Гнатковський тренувався з каскадерами та ходив у тренажерний зал, брав уроки з верхової їзди, навчався стрільби з різних типів зброї.

Дарія Плахтій має за плечима понад 12 ролей у кіно, приз за найкращу жіночу роль на Міжнародному фестивалі авторського кіно в Рабат, Марокко, "Золота дзиґа" – Найкраща жіноча роль, приз за найкращу жіночу роль на МКФ "Шовковий шлях" (Silk Road IFF).

Плахтій долучилася до кастингу на роль Марічки вже на фінальному етапі і проходила проби безпосередньо на майданчику, в костюмах з фільму. Її знімальне весільне придане - коралі, баламути, венеційкі (або сучасна копія), справжні давні монети, зґарди (важкі, металеві елементи мосяжні, срібні і мідні), мушлі - важило близько 5 кілограмів.

Для весільної корони, що повністю відповідає тим зразкам, які раніше наречені вдягали на Покутті, замовляли пірʼя на птахофабриці і вручну відбирали пірʼїнки.

Як повідомляв УНІАН, події фільму "Довбуш" від режисера Олеся Саніна розгортаються в Карпатах на початку 18 століття, коли жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Брати, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. Вони обидва хочуть помститися панам за вбивство батьків, але стають ворогами. Іван прагне грошей, Олекса – справедливості. Саме Олекса Довбуш очолює повстання, його брат гине. Легенда про карпатського лицаря Олексу надихає покоління тих, хто бореться за незалежність України.

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