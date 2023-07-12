В український прокат історичний екшн Олеся Саніна вийде 24 серпня 2023 року.

Вийшов епічний фінальний трейлер українського пригодницько-історичного екшну "Довбуш" від режисера Олеся Саніна ("Мамай", "Поводир"), що вийде в прокат до Дня Незалежності України 24 серпня 2023 року.

Події фільму розгортаються в Карпатах на початку 18 століття, коли жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але йому вдається їх перехитрити. З тих пір легенда про карпатського лицаря шириться та надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі.

"Я зняв картину про того, хто не хотів бути героєм, про того, хто не хотів ставати опришком. Він хотів мирного життя з тією, кого любив. Але йому довелося взяти до рук зброю, очолити повстання, щоб його мрія здійснилася. Це історія про нас: для кожного, я переконаний, життя змінилося на "до" та "після" в лютому 2022 року. Сподіваюся, що на екрані кожен побачить історію про себе самого сьогодні", – пояснив під час офлайн-презентації трейлеру 11 липня режисер Олесь Санін.

Крім того, режисер розповів, наскільки складну роботу було виконано під час зйомок фільму.

"Для фільму було виготовлено більше 200 одиниць зброї… В нас були цілі курси користування зброєю для усіх персонажів, що з нею мають справу… Мені сказали, що всі каскадери, які в Україні є, працювали на цій картині й по декілька разів… В нас знімалися в різних сценах 250 реконструкторів, які мають досвід роботи з такою зброєю, мають спеціальний досвід… Все виготовлялося для картини, нічого не існувало до цього. Ми думали, може якісь костюми візьмемо на Довженка, нічого немає", – розповів Санін.

Також він розповів, що під час зйомок фільму було багато трюкової роботи, а актори провели чимало часу за тренуваннями. Наприклад, виконавець головної ролі Сергій Стрельников два роки не виходив зі спортзалу, адже йому потрібно було освоїти вельми складну карпатську зброю бартку.

При цьому Санін розповів, що вже відзнятий до війни матеріал закінчували обробляти після початку війни 2022 року, поступово перенісши студію до Львову, де дописували звук та робили корекцію кольору.

Водночас режисер зізнався, що спочатку сценарний хронометраж фільму становив 2 години 40 хвилин, однак за побажаннями прокатників та власників кінотеатрів йому довелося скоротити його до 2 годин. "Я роблю усе для того, щоб у глядача не боліла дупа дивитися на мою творчість", – пожартував Санін, і додав, що режисерської версії не буде, адже на це потрібні великі кошти.

Крім того, режисер виключив можливість зйомок продовження "Довбуша", оскільки багато спеціалістів, які працювали над фільмом, нині захищають Україну на війні або виїхали за кордон.

Санін констатував, що, на жаль, чимало людей, які працювали над фільмом ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України, пізніше загинули на війні, та пообіцяв увічнити їхню пам'ять під час випуску фільму. Також він пообіцяв зробити усе, щоб стрічка потрапила і до українських воїнів на передовій, адже впевнений, що підтримка і психологічна розрядка їм зараз дуже потрібна.

"У порівнянні з 2014 роком, у 2022 дух з яким люди прийшли у військо, сильніший, більший, масовіший. Нам довелося прокинутися. Час іде, війна – привід для надихаючих історій, але водночас це дуже виснажлива штука, машина смерті. Фільм, який вийде зараз, у цей час, дуже потрібен, його повинні побачити якомога більше людей. Актуальність цієї історії загострилася. Це, на мою думку, фільм-мотиватор, який комусь допоможе зрозуміти, а комусь навіть допоможе зробити перший крок, когось змусить все переоцінити. У мене відчуття, що це буде "бомба". Я точно знаю, чого катастрофічно, як повітря не вистачає там, де безпосередньо ллється кров – це кіно піде як в суху землю", – додав виконавець ролі опришка Стрільця Олег Шульга, нині офіцер ЗСУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, український пригодницько-історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна стане фільмом-відкриття цьогорічного Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). Це буде перший випадок в історії, коли цю кіноподію відкриє саме український, а не іноземний фільм.

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