Після прем'єри 19 серпня на ОМКФ український екшн "Довбуш" вийде в широкий український прокат 24 серпня.

Український пригодницько-історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна стане фільмом-відкриття цьогорічного Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОМКФ, це буде перший випадок в історії, коли цю кіноподію відкриє саме український, а не іноземний фільм.

"Зараз ми бачимо, що українське кіно піднялось на дуже високий рівень по своїй якості, сенсам та ідеям. Тож ми дуже раді, що цьогоріч ОМКФ відкриє український фільм, історично-пригодницький екшен "Довбуш", на який ми всі так чекали", – зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

Сюжет фільму "Довбуш" розгортається у Карпатах у 18 столітті. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків, брати стають ворогами один одному. "Один прагне грошей, другий – справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря", – розповіли про сюжет у прес-службі.

Творець фільму Олесь Санін – відомий український кінорежисер, актор, оператор, продюсер та сценарист. В його режисерському доробку є як документальні, так і ігрові стрічки. Найбільше Санін відомий за фільмами "Мамай" та "Поводир", останній у 2015 році висували від України в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" на здобуття премії "Оскар".

Роль Олекси Довбуша у фільмі виконав Сергій Стрельников ("Безславні кріпаки", "Невірна"). Також у фільмі зіграли Олексій Гнатковський (Іван Довбуш), Дар’я Плахтій (Марічка), Матеуш Косьцюкевіч (Пшелуський), Агата Бузек (Княгиня Яблуновська) та інші.

За словами продюсера фільму "Довбуш" Максима Асадчего, зйомки стрічки розпочали 19 серпня 2018 року. Зараз, через п’ять років, її вперше покажуть українському глядачу – після прем'єри 19 серпня на ОМКФ стрічка вийде в широкий український прокат 24 серпня 2023 року.

Зазначимо, 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) відбудеться 19-26 серпня 2023 року в декількох містах. Зокрема, покази конкурсних програм та індустріальні заходи заплановані у Чернівцях (культурно-мистецький центр ім. Івана Миколайчука), а покази ретроспективних та спеціальних програм – в Одесі (кінотеатр Multiplex). За словами гендиректорки ОМКФ Анни Мачух, переміна локації пов’язана з війною.

Нагадаємо, 13-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) мав відбутися в Одесі 23-30 липня 2022 року. Однак через повномасштабне вторгнення РФ ОМКФ не змогли провести в Україні, та він проходив на кількох локаціях світу. Зокрема, Національний конкурс відбувся в межах Варшавського міжнародного кінофестивалю, де журі визнало найкращим українським повнометражним фільмом стрічку Максима Наконечного "Бачення метелика". Найкращим документальним фільмом назвали картину "Терикони" Тараса Томенка.

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