Перші відгуки про сиквел "Дюни" захоплені.

У Лондоні 15 лютого 2024 року відбулася офіційна прем'єра науково-фантастичного фільму "Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two) від режисера Дені Вільнева, який вийде в український прокат через два тижні.

Представити картину особисто прибули виконавці головних ролей, в тому числі Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Остін Батлер, Флоренс П'ю і багато інших.

Однак головним сюрпризом стала поява на червоній доріжці актриси Ані Тейлор-Джой (серіал "Хід королеви", фільми "Спліт", "Варяг", "Меню", "Фуріоса"). Як пише Variety, актриса виконала одну з головних ролей у фільмі "Дюна 2", що трималося в таємниці від громадськості до дня прем'єри.

При цьому досі офіційно не оголошується, кого саме вона зіграла, проте в мережі вже курсують чутки, що їй дісталася роль Алії Атрід – дочки леді Джесіки і герцога Лето I, сестри головного героя Пола Атріда.

Свою появу в фільмі підтвердила і сама Тейлор-Джой, заявивши: "Це мрія, яка збувається".

Також в мережі вже з'явилися перші відгуки про сиквел "Дюни", і всі вони захоплені – багато перших глядачів вже заявили, що друга частина вийшла навіть кращою за першу, зазначає Variety. І це при тому, що "Дюна" 2021 року також була високо оцінена критиками і глядачами, а також отримала 10 номінацій на "Оскар", в результаті перемігши в шести з них.

Кіножурналісти не скупилися на компліменти, називаючи фільм "приголомшливим", "майстернім", "надзвичайно вражаючим" і "одним з найкращих науково-фантастичних фільмів усіх часів". Картину хвалили за неймовірний акторський ансамбль, візуальні ефекти і батальні сцени, що захоплюють дух, які можуть поборотися з "Володарем персныв: Дві вежі" Пітера Джексона.

В українських кінотеатрах "Дюна 2" з'явиться 29 лютого 2024 року – одночасно з виходом фільму в прокат у всьому світі (ну, крім Росії).

Як повідомляв УНІАН, раніше нинішній режисер "Дюни" Дені Вільньов заявив, що він має намір покінчити з цією франшизою після третього фільму серії, якщо його вихід взагалі відбудеться. При цьому він не планує екранізувати всі шість романів Френка Герберта з серії "Дюна".

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