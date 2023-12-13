В український прокат новий фільм Дені Вільньова вийде 29 лютого 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила новий видовищний трейлер науково-фантастичного фільму "Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two) від режисера Дені Вільньова, що стане продовженням його ж стрічки 2021 року.

Зокрема, у новому трейлері глядачам розкрили трохи більше деталей, як розвиватимуться стосунки між Полом Атрідом (Тімоті Шаламе) та Чані (Зендея), якій у першій частині було приділено зовсім небагато часу. Натомість, в другому фільмі вона має стати одним з центральних персонажей.

Також глядачі побачили більше кадрів з персонажем Остіна Батлера ("Елвіс", "Щоденники Керрі", "Хроніки Шаннари") – Фейда-Раута, племінника і спадкоємця барона Харконнена, який протистоятиме головним героям.

Фільм "Дюна 2" – що відомо

Літературною основою фільму стала друга половина науково-фантастичного роману Френка Герберта "Дюна".

У другій частині, окрім Шаламе і Зендеї, до своїх ролей повернулися Ребекка Фергюсон (леді Джессіка), Хав'єр Бардем (Стілгар), Джош Бролін (Гурні Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Володимир Харконнен) і Дейв Батіста (Глоссу Раббан).

Серед нових персонажів, окрім вже згаданого више Фейда-Раута, – падишах-імператор Шаддам IV у виконанні Крістофера Уокена ("Чим зайнятися мерцю в Денвері", "Бетмен повертається", "Сім психопатів") та його дочка принцеса Ірулан Корріно, яку зіграла Флоренс П'ю ("Сонцестояння", "Чорна вдова", "Оппенгеймер").

Спочатку фільм "Дюна. Частина друга" мав вийти 3 листопада 2023 року, однак його реліз було перенесено майже на півроку через всезагальний страйк акторів Голлівуду. Тепер же українські глядачі зможуть побачити фільм на великих екранах з 29 лютого 2024 року.

Нещодавно стало відомо, що "Дюна 2" стане найдовшим фільмом в кар'єрі Дені Вільньова ("Ворог", "Сікаріо", "Той, хто біжить по лезу 2049") – його офіційний хронометраж складе 2 години 46 хвилин, що на 11 хвилин довше першого фільму.

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