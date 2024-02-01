Режисер не планує екранізувати всі шість романів Френка Герберта із серії "Дюна".

Франко-канадський режисер Дені Вільнев має намір покінчити з кінофраншизою "Дюна" (Dune) після третього фільму серії, якщо його вихід взагалі відбудеться.

"Дюна Месія" повинна стати для мене останнім фільмом "Дюни", – заявив сам Вільньов у коментарі журналу Time.

Варто відзначити, що оригінальна серія романів "Дюна" американського письменника-фантаста Френка Герберта налічує шість книг – і "Дюна Месія" є лише другою з них.

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"Дюна" Дені Вільнева – що відомо про фільми

Перший фільм "Дюна" режисера Дені Вільньов вийшов в прокат восени 2021 року, а його сюжет грунтувався на однойменній першій книзі серії романів Френка Герберта, випущеній в 1965 році. Причому в перший фільм потрапила лише половина подій роману – решта лягли в основу другого фільму серії, вихід якого відбудеться вже через місяць.

Події перших двох фільмів розгортаються на пустельній планеті Аракіс, яка є єдиним у всесвіті джерелом меланжу або "прянощі" – безцінної речовини, яка подовжує людське життя і забезпечує міжзоряні подорожі. Новими правителями планети призначають впливовий рід – Дім Атрідів, проте колишні її господарі – Дім Харконненів не мають наміру так просто здаватися. В результаті змови вони вбивають голову Дому Атрідів герцога Лето I (його роль виконував Оскар Айзек), а його спадкоємець Пол вирішує приєднатися до фременів – корінного народу Аракіса, щоб виконати мету свого батька – принести мир на планету.

Головні ролі в перших двох фільмах виконали Тімоті Шаламе (Пол Атрід), Зендея (Чані), Ребекка Фергюсон (леді Джессіка), Хав'єр Бардем (Стілгар), Джош Бролін (Гурні Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Володимир Харконнен) і Дейв Батіста (Глоссу Раббан). Серед новачків другої частини –Остін Батлер (Фейд-Раут Харконнен), Крістофер Вокен (падишах-імператор Шаддам IV) і Флоренс П'ю (принцеса Ірулан Корріно).

Раніше Дені Вільньов заявляв, що він вже працює над сценарієм до третього фільму серії, який буде грунтуватися на другому романі серії "Месія Дюни" 1969 року – його події розгортаються за 13 років після першої книги. Третій фільм можуть запустити у виробництво, якщо другий фільм буде успішним – офіційно його ще не затвердили.

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