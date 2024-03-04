Загалом за перший вікенд у прокаті "Дюна 2" зібрала 178,5 мільйона доларів по всьому світу.

Наприкінці минулого тижня у світовий прокат вийшов один із найочікуваніших фільмів років – науково-фантастичний епос "Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two) режисера Дені Вільнева.

За підсумками першого вікенду в прокаті вже можна сміливо сказати, що картина не тільки заслужила похвалу від критиків, а й має всі шанси стати найуспішнішим фільмом 2024 року в плані фінансів.

Як пише Variety, найсміливіші прогнози аналітиків справдилися – за минулі вихідні картина з Тімоті Шаламе і Зендеєю в головних ролях зібрала 81,5 мільйона доларів у країнах Північної Америки та ще 97 мільйонів у 71 іншій країні світу, зокрема й в Україні (в Росії фільм офіційно не випускають). Таким чином, загалом за перший вікенд у прокаті "Дюна 2" зібрала 178,5 мільйонів доларів – і це вже найвищий показник серед усіх фільмів, випущених від початку 2024 року.

При цьому, за даними видання, кінокомпанії Warner Bros. і Legendary Entertainment витратили на виробництво фільму приблизно 190 мільйонів доларів і ще 100 мільйонів доларів на промо-кампанію. Таким чином, щоб вийти в нуль, йому ще потрібно зібрати 111,5 мільйонів доларів, що здається цілком здійсненним завданням. Тим більше з огляду на той факт, що картину ще не випустили в Китаї та Японії – двох найбільших кіноринках світу.

Як повідомляв УНІАН, світова прем'єра науково-фантастичного фільму "Дюна: Частина друга" відбулася 15 лютого 2024 року в Лондоні. І практично відразу ж критики засипали новинку захопленими відгуками – дехто навіть сміливо назвав "Дюну 2" одним із найвидатніших науково-фантастичних фільмів усіх часів.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 9 з 10 балів на основі 100 тисяч відгуків, і це один з найкращих результатів в історії сервісу. Тим часом, на Rotten Tomatoes друга частина "Дюни" наразі має 93% схвалення від критиків з позначкою "Сертифікована свіжість" і 95% від глядачів, тоді як на Metacritic кіноексперти оцінили фільм у 79 балів зі 100 (відповідає характеристиці "загалом позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 8,4 бала з 10 ("всезагальне визнання").

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