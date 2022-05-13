Початок зйомок "Дюни 2" запланований на липень 2022 року, а в прокат фільм має вийти в жовтні 2023 року.

Акторський склад науково-фантастичного фільму "Дюна 2" (Dune: Part Two), який стане сиквелом минулорічного хіта режисера Дені Вільньова, поповнився новими іменами.

Як повідомляє Collider, у другій частині епічної саги будуть представлені персонажі у виконанні Крістофера Уокена ("Чим зайнятися мерцю в Денвері", "Бетмен повертається", "Сім психопатів"), Флоренс П'ю ("Сонцестояння", "Чорна вдова", "Маленькі жінки") і Остіна Батлера ("Елвіс", "Щоденники Керрі", "Хроніки Шаннари").

Зокрема, Уокен зіграє роль падишаха-імператора Шаддама IV, П'ю – його дочки принцеси Ірулан Корріно, а Батлер – племінника і спадкоємця барона Харконнена Фейда-Раута.

Вже відомо, що літературною основою сценарію другої частини фільму стане друга половина науково-фантастичного роману Френка Герберта "Дюна". При цьому в сценарії буде приділено більше уваги персонажу Чані у виконанні Зендеї, якої в першому фільмі було зовсім мало.

Також до своїх ролей повернуться Тімоті Шаламе (Пол Муад'діб Атрейдіс), Ребекка Фергюсон (леді Джессіка), Хав'єр Бардем (Стілгар), Джош Бролін (Гурні Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Володимир Харконнен) і Дейв Батіста (Глоссу Раббан).

Початок зйомок "Дюни 2" запланований на липень 2022 року, а в прокат фільм має вийти в жовтні 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, фільм "Дюна" Дені Вільньова, що вийшов у прокат восени 2021 року, став одним з головних тріумфаторів на "Оскар" 2022 року, отримавши шість нагород.

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