9 серпня американській актрисі Джилліан Андерсон виповнилося 54 роки. На честь цього свята пропонуємо вам згадати найкращі стрічки з її участю.

Сьогодні американська актриса Джилліан Андерсон відзначає свій день народження. Зараз вона світова зірка, володарка безлічі премій, але мало хто знає, що в юнацтві вона працювала офіціанткою через брак грошей.

Але сьогодні не про це. Давайте згадаємо найкращі її ролі в серіалах, які і зробили її знаменитою.

"Секретні матеріали"

Джилліан Андерсон найбільш відома як виконавиця ролі агента ФБР Дани Скаллі у визнаному критиками телевізійному серіалі "Секретні матеріали", де грала всі 11 сезонів.

У серіалі спецагенти ФБР Фокс Малдер і Дана Скаллі працюють у відділі "Секретні матеріали", що спеціалізується на справах, пов'язаних з паранормальними явищами. Малдер вірить в існування інопланетян та інші надприродні речі, в той час як Скаллі вірить в науку і намагається все пояснити з її допомогою. Працюючи в парі, Малдер і Скаллі настільки прив'язуються один до одного, що у них зав'язується службовий роман.

"Холодний дім"

Сирота Естер Саммерсон переїжджає до Лондона на запрошення багатого і впливового містера Джардінса. Його маєток "Холодний дім", в якому вона стає економкою, оживає під її наглядом. Фільм чудово передає атмосферу старої Англії і тодішніх звичаїв.

"Могутній кельт"

У центрі сюжету Донал, який живе з самотньою матір'ю Кейт. Через постійну нестачу грошей він вирішується працювати на дресирувальника собак Гуда Джо. І зовсім скоро виявляється, що він володіє особливим талантом спілкування з тваринами. У підсумку Гуд робить Доналу пропозицію, від якої він не може відмовитися. Але підсумок цього всього виявиться не таким райдужним, як хотілося б, і головному герою доведеться пізнати сувору реальність життя.

"Статеве виховання"

Цей серіал розповідає про школяра, мама якого є сексологом. У їхньому будинку часто можна почути розмови про секс, але сором'язливий Отіс намагається уникати цих тим. Але до тих пір, поки не почався новий навчальний рік. У перший же день він допомагає однокласнику впоратися з ерекцією, і це помічає його подруга. Пізніше вона запропонує йому консультувати учнів за гроші.

"Крах"

Дія розгортається в місті Белфаст в Північній Ірландії. Місцеве населення тут тероризує серійний вбивця, і міська поліція ніяк не може вирахувати цього маніяка. Детектив Стелла Гібсон береться розібратися в цій загадковій справі.

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