Зірка "Фанфан-Тюльпана" пішла з життя у віці 95 років.

Відома італійська актриса Джина Лоллобриджида, відома за ролями в "Фанфан-Тюльпан" і "Соборі Паризької Богоматері", померла на 96-му році життя.

Як повідомляє новинний телеканал La Repubblica, Лоллобриджида, кінематографічна кар'єра якої почалася ще в 1946 році, до останнього часу проживала на своїй віллі на Аппієвій дорозі в Римі.

Джина Лоллобриджида - біографія

Кіноглядачеві вона найбільш відома за ролями у фільмах "Фанфан-Тюльпан", "Нічні красуні" і "Собор Паризької Богоматері". "Фанфан-Тюльпан" завоював призи Каннського і Берлінського кінофестивалів і приніс їй світову популярність.

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Після міжнародного успіху французького фільму Лоллобриджида вирушила підкорювати Голлівуд і в 1953 році знялася в першому американському фільмі в своїй кар'єрі — "Посрами диявола" з Хамфрі Богартом. Вона також мала помітні ролі у фільмах "Трапеція" (1956). У 1959 році вона знялася в головній ролі у фільмі "Так мало ніколи" з Френком Сінатрою, в тому ж році знялася в головній ролі у фільмі "Соломон і цариця Савська" з Юлом Бріннером.

Зі зростанням популярності Джина навіть отримала прізвисько "Найкрасивіша жінка в світі".

У 1949 році Лоллобриджида вийшла заміж за югославського лікаря Мілко Скофіча, а в 57-му році народила йому єдиного сина Мілко.

У вересні 2022 року кінодіва успішно перенесла операцію після перелому стегна зі зміщенням.

Нагадаємо, січня стало відомо, що у віці 84 років помер радянський грузинський актор і музикант Вахтанг Кікабідзе.

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