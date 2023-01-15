Радянський і грузинський співак, автор пісень і кіноактор помер у віці 84 років.

Стало відомо, що у віці 84 років помер грузинський актор і музикант Вахтанг Кікабідзе. Про це повідомив грузинський телевізійний канал "Мтаварі архі".

Причина смерті невідома, проте в ЗМІ пишуть, що в останні роки Кікабідзе боровся з хворобою.

Чим відомий Вахтанг Кікабідзе

Радянський і грузинський співак і актор. У 1980 році він отримав звання народного артиста Грузинської РСР, а в 2013 році - став заслуженим артистом України. З 2020 року був депутатом парламенту Грузії сьомого скликання.

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Що Вахтанг Кікабідзе говорив про війну в Україні

Грузин виступив проти кровожерливої кремлівської політики. У своїх інтерв'ю він неодноразово говорив, що підтримує український народ у такій важкій боротьбі з окупантами.

У своєму інтерв'ю українській блогерці Раміні Есхакзай Вахтанг Кікабідзе сказав, що регулярно стежить за новинами з України і дивується тому, на які звірячі злочини здатні росіяни.

"Міста зрівняли з землею. Нічого не залишилося. Жодного будинку. А що ще називається геноцидом?! Коли вибухають дитбудинки, дитячі садки, пологові будинки. У мене язик не повертається", - коментував грузин.

Нагадаємо, влітку 2022 року Вахтанг Кікабідзе купив бус українським військовим.

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