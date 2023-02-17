Фільм "Джон Уік 4" вийде в кінотеатрах 24 березня 2023 року.

Кіностудія Lionsgate Movies представила фінальний трейлер неонуарного екшн-трилера "Джон Уік 4" (John Wick: Chapter 4) з Кіану Рівзом у головній ролі.

Події фільму розгортатимуться після завершення третьої частини, у фіналі якої Джон Уік знаходить притулок у короля підземної мафії. Разом вони вирішують кинути виклик Високому столу – організації з 12 впливових мафіозних кланів, яка заправляє всім у всесвіті Джона Віка. Події фільму розгортатимуться в декількох країнах: США, Японії, Франції, Німеччині та в Йорданії.

У новій частині до своїх ролей повернуться Кіану Рівз (Джон Уік), Лоуренс Фішберн (Голубиний король), Йен Макшейн (Вінстон Скотт) і Ленс Реддік (Харон).

Серед новачків франшизи – Білл Скарсгард ("Воно" ,"Диявол завжди тут", "Хемлок Гроув"), Донні Йен ("Мулан", "Герой"), Хіроюкі Санада ("Останній самурай", "Швидкісний поїзд"), Наталія Тена ("Гра престолів", франшиза "Гаррі Поттер"), Скотт Едкінс ("Денна зміна", "Люди Х: Росомаха") і популярна співачка Ріна Саваяма, для якої ця роль стане дебютом в кіно.

Режисером фільму знову виступить Чад Стахелскі, який зняв попередні три частини.

Прем'єра фільму запланована на 24 березня 2023 року.

Франшиза "Джон Уік" – що відомо

Медіафраншиза "Джон Уік" була створена американським сценаристом Дереком Колстадом і продюсером Безілом Іваніком. Зняв всі наявні на даний момент фільми колишній каскадер Чад Стахелскі, для якого перший "Джон Уік" став режисерським дебютом. Всі фільми відрізняються вражаючими сценами бійок і погонь, неонуарной атмосферою і модним саундтреком.

У центрі сюжету франшизи – колишній висококласний найманий вбивця Джон Уік, який кидає виклик могутній злочинній організації Високий стіл, на яку він колись працював.

Перший фільм франшизи вийшов у 2014 році, другий – у 2017 році, а третій – у 2019 році. При цьому Кіану Рівз заявляв, що готовий працювати над франшизою доти, поки вона буде успішною, а тому не виключає появу п'ятої частини.

Навесні 2022 року стало відомо, що фільм матиме спін-офф під назвою "Балерина" з Аною де Армас ("Ножі наголо", "Сіра людина", "Блондинка") у головній ролі. У центрі сюжету опиниться балерина-кілер, що полює на інших найманих вбивць, яких вона звинувачує у вбивстві своєї сім'ї. Вперше цей персонаж був представлений у фільмі "Джон Уік 3" у виконанні професійної танцівниці Юніті Фелан.

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