Зйомки фільму під назвою "Балерина" почнуться вже влітку 2022 року.

Кримінальна франшиза "Джон Уік" отримає спін-офф під назвою "Балерина", головну роль в якому зіграє Ана де Армас.

Таку заяву зробили представники кінокомпанії Lionsgate на фестивалі CinemaCon, повідомляє Collider.

Представники кінокомпанії також підтвердили, що зйомки фільму почнуться вже цього літа.

Вже відомо, що режисером картини стане американець Лен Уайзман, найбільш відомий по роботі над франшизою "Інший світ". Сценарій до фільму напише Шей Хаттон, який раніше працював над фільмами "Джон Уік 3" і "Армія мерців".

Повідомляється, що історія розповість про жінку-вбивцю, яка хоче помститися людям, які вбили її сім'ю. Персонаж де Армас вже з'являвся в третій частині "Джона Уіка" в образі юної балерини, яка тоді тренувалася, щоб стати вбивцею.

Інші подробиці фільму, як і дата його виходу, поки не розкриваються.

Відзначимо, кубино-іспанська актриса Ана де Армас отримала широку популярність після ролей у фільмах "Той, що біжить по лезу 2049", "Ножі наголо" і "Не час помирати", а також завдяки бурхливому роману з Беном Аффлеком. Серед найближчих прем'єр за участю актриси – шпигунський трилер "Сіра людина" та історична драма "Блондинка", де вона зіграє кінодіву Мерилін Монро.

Кінофраншиза "Джон Уік" на даний момент складається з трьох бойовиків, що вийшли в 2014, 2017 і 2019 роках, що розповідають історію однойменного найманого вбивці, який вирішив піти у відставку. Події фільму розгортаються у вигаданому всесвіті, який наповнюють злочинні клани. Четверта частина Джона Уіка повинна вийти навесні 2023 року. Головну роль у всіх фільмах виконує Кіану Рівз.

Як повідомляв УНІАН, також на даний момент в розробці знаходиться міні-серіал "Континенталь", який є приквелом "Джона Уіка". Головні ролі в ньому виконають Мел Гібсон, Колін Вуделл і українка Марина Мазепа.