Прем'єра фільму запланована на 24 березня 2023 року.

Студія Lionsgate Films випустила перший трейлер неонуарного екшн-трилера "Джон Уік 4" (John Wick: Chapter 4) з Кіану Рівзом в головній ролі.

Події фільму розгортатимуться після завершення попередньої частини, коли Джон Уік (Кіану Рівз) вирішує об'єднати сили з королем підземної мафії (Лоуренс Фішберн), щоб кинути виклик Високому столу – організації з 12 впливових мафіозних кланів, яка заправляє усім у всесвіті Джона Уіка. Крім того, серед персонажів, відомих за попередніми фільмами франшизи, до ролі Вінстона Скотта повернеться Ієн Макшейн, а Ленс Реддік знову втілить Харона.

Серед новачків франшизи – Білл Скашгорд ("Воно", "Диявол завжди тут", "Хемлок Гроув"), який зіграє одного з членів Високого столу. Саме він, вочевидь, буде головним супротивником Джона Віка в новій частині.

Крім того, акторський склад франшизи доповнять Донні Єн ("Мулан", "Герой"), Хіроюкі Санада ("Останній самурай", "Швидкісний поїзд"), Наталія Тена ("Гра престолів", франшиза "Гаррі Поттер"), Скотт Едкінс ("Денна зміна", "Люди-Х: Росомаха") та популярна співачка Ріна Саваяма, для якої ця роль стане дебютом у кіно.

Режисером фільму знову виступить американський каскадер Чад Стахелски, який зняв попередні три частини. Фільм знімали у Берліні, Парижі, Осаці та Нью-Йорку з червня по жовтень 2021 року.

Прем'єра фільму запланована на 24 березня 2023 року.

Франшиза "Джон Уік" – що відомо

Медіафраншиза "Джон Уік" була створена американським сценаристом Дереком Колстадом та продюсером Безілом Іваником. Зняв усі наявні на даний момент фільми Чад Стахелски, для якого перший "Джон Вік" став режисерським дебютом. Усі фільми відрізняються вражаючими сценами бійок та перегонів, адже до цього Стахелски багато років пропрацював каскадером. Також фільмам притаманна неонуарна атмосфера зі стильними костюмами та модним саундтреком.

В центрі сюжету франшизи – колишній висококласний найманий вбивця Джон Вік, що кидає виклик могутній злочинній організації Високий стіл, на яку він колись працював.

Перший фільм франшизи вийшов у 2014 році, другий – у 2017 році, а третій – у 2019 році. При цьому Кіану Рівз заявляв, що готовий працювати над франшизою доти, поки вона буде успішною, а тому не виключає появу п'ятої частини.

Навесні 2022 року стало відомо, що фільм матиме спін-офф під назвою "Балерина" з Аною де Армас ("Ножі наголо", "Сіра людина", "Блондинка") в головній ролі. У центрі сюжету опиниться балерина-кілер, що полюватиме на інших наайманих вбивць, яких вона звинувачує у вбивстві своєї родини. Вперше цей персонаж був представлений у фільмі "Джон Уік 3" у виконанні професійної танцівниці Юніті Фелан.

Зйомки фільму почалися в листопаді 2022 року в Празі, за режисуру відповідає Лен Вайсман, відомий за фільмами серії "Інший світ", "Міцний горішок 4.0" i "Пригадати все". Відомо, що у фільмі також будуть задіяні Кіану Рівз (Джон Уік) та Ієн Макшейн (Вінстон Скотт).

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