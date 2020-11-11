Шанувальники актора написали петицію.

Фанати голлівудського актора Джонні Деппа виступили на його підтримку з вимогою повернути їх кумира на роль Гріндевальда в третю частину франшизи «Фантастичні звірі».

Читайте такожДжонні Депп отримає $10 мільйонів за роль у "Фантастичних звірях", яку він не зіграєВідповідна петиція розміщена на платформі Change.org.

«Ми хочемо, щоб його повернули! Warner Bros. повинні прислухатися до публіки, інакше ми бойкотуємо фільм», - йдеться в тексті петиції.

Шанувальники актора вважають, що рішення суду у справі Деппа проти британського таблоїду The Sun несправедливе, і Warner Bros. не повинна була через це позбавляти його ролі.

Джонні Депп vs Warner Bros.: передісторія

Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі. Актор погодився на прохання студії І сказав, що поважає її рішення.

Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц