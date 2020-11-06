Актор зазначив, що поважає рішення студії Warner Bros.

Голлівудський актор Джонні Депп не гратиме темного чарівника Гріндевальда у третій частині франшизи «Фантастичні звірі» після скандалу з його колишньою дружиною Ембер Херд.

Читайте такожБританський суд звинуватив Джонні Деппа у побитті колишньої дружиниПро це сам артист повідомив у своєму Instagram.

Він опублікував лист, в якому пояснив, що студія Warner Bros. вирішила розірвати контракт з ним, тому він більше не буде грати Гріндевальда. Актор зазначив, що поважає рішення компанії, і подякував усім, хто його підтримує.

«Сюрреалістичне рішення суду у Великобританії не вплине на мою боротьбу за правду, я підтверджую, що планую подати апеляцію», – написав Депп.

Як пише Variety, майже відразу після заяви Деппа Warner Bros. оголосила про перенесення фільму на літо 2022 року. Спочатку картина повинна була вийти 12 листопада 2021-го.

Зараз фільм знаходиться у виробництві, Гріндевальда замінять іншим актором.

«Фантастичні звірі»: що відомо про франшизу

Це британо-американський фентезійний проект режисера Девіда Йейтса за сценарієм Джоан Роулінг.

Спін-офф серії фільмів про Гаррі Поттера, що оповідає про події, що відбулися за 65 років до початку основної саги.

Головну роль у фільмі зіграв британський актор, лауреат премії «Оскар» Едді Редмейн.

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Автор: Катерина Шварц