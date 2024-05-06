Новий сезон хітового серіалу від Netflix буде поділений на дві частини.

Стрімінговий сервіс Netflix нарешті оголосив дату виходу четвертого сезону популярного романтично-комедійного серіалу "Емілі в Парижі" (Emily in Paris), який наразі є одним з його найуспішніших проектів.

Зокрема, з опублікованого на YouTube-каналі Netflix ролику-анонсу стало відомо, що реліз нового сезону хітового шоу буде поділений на дві частини – перші п'ять епізодів вийдуть 15 серпня 2024 року, а ще п'ять стануть доступні 12 вересня 2024 року.

Серіал "Емілі в Парижі" – цікаві факти

Серіал розповідає про американку Емілі Купер, яка переїжджає жити до столиці Франції через роботу та постійно потрапляє у курйозні ситуації, пов'язані з національними стереотипами. Паралельно Емілі намагається налагодити нормальні стосунки зі своїми колегами-французами, знайти справжніх друзів та, звісно, розібратися зі своїми романтичними дилемами, зробивши вибір між пристрасним французьким шеф-кухаремем Габріелем та прагматичним британським банкіром Алфі.

Головні ролі в серіалі виконують Лілі Коллінз ("Білосніжка: Помста гномів", "Знаряддя смерті: Місто кісток", "Манк"), Ешлі Парк (серіали "Сварка", "Вбивства в одній будівлі"), Лукас Браво ("Квиток до раю", "Місіс Гарріс їде у Париж") та інші.

Як повідомляв УНІАН, раніше експертка з подорожей Дейл Петерсон, яка якийсь час прожила в Парижі, розповіла про вісім головних помилок, яких припускаються туристи, що вперше відвідують французьку столицю. Серед іншого, вона закликала не копіювати героїню серіалу "Емілі в Парижі".

Вас також можуть зацікавити новини: