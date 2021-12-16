Прем'єра сиквела з назвою "І просто так..." лише нещодавно побачила світ, а серіал вже почав обростати скандалами.

Чимало шанувальників культового "Секс і місто" (Sex and the City) лишилися незадоволені продовженням їх улюбленого серіалу, хоча дуже палко чекали на нього цілих 11 років.

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Коли прем'єра сиквела "І просто так..." потрапила до мережі, вона одразу викликала обурення та розчарування, йдеться в сюжеті "Секретних матеріалів". Найбільше нерозуміння зустріло те, що сценаристи вбили одного з головних героїв.

"Тобто ми чекали на це 17 років, щоб ви вбили містера Біга в перші 10 хвилин???", "Я не була готова плакати в першій же серії", - писали засмучені фанати у Twitter.

Було й ще кілька скандальних ситуацій, пов'язаних із серіалом.

Смерть містера Біга на тренажері

За сценарієм, містер Біг помер після 45-хвилинного заняття на велотренажері Peloton - згадка бренду була рекламною інтеграцією. При цьому компанія знала про показ тренажера, але не про його трагічну роль у серіалі.

Читайте такожГлядачів серіалу "І просто так..." приголомшили в першому епізодіПісля смерті персонажа акції Peloton обвалилися на 75%. Виробник тренажерів навіть опублікував офіційну заяву лікаря щодо ситуації. Там йшлося, що до серцевого нападу містера Біга, швидше за все, призвів його нездоровий спосіб життя: алкоголь, сигарети та великі стейки. Навіть його сімейна історія, яка часто є важливим фактором, була ймовірною причиною його смерті, а тренування на Peloton Bike навпаки - могли допомогти відстрочити серцевий напад, зазначав медик.

Через скандал автори серіалу навіть випустили ролик зі ще живим містером Бігом, де він каже, що почуває себе чудово.

Аукціон, де можна було купити блакитні туфлі як у Керрі Бредшоу

На хвилі популярності серіалу в інтернеті продавали відомі сині туфлі Сари Джессіки Паркер з її автографом. Однак і тут не обійшлося без скандалу, бо аукціон провели із порушенням правил. За словами однієї з учасниць, організатори змінили правила і не віддали їй чесну перемогу.

"Ставки зроблено! Я перемогла! Оплатили та почали святкувати... Але! Раптом організатори вирішили, що правила можна міняти так, як їм заманеться. Жодних вибачень, нічого, що хоч якось могло це виправдати, ми продовжили боротьбу, але туфлі дісталися іншому", - скаржилася дівчина.

Нерівна зарплата акторів

У 10 нових серіях тепер розповідається про життя вже трьох головних героїнь. Кожна акторка отримала по 600-700 тисяч доларів, а Паркер - більше всіх, майже мільйон за епізод. Через це з'явилося чимало пліток за межами знімального майданчика.

Нагадаємо, прем'єра продовження відомого серіалу "Секс і місто" пройшла 8 грудня в Нью-Йорку. На червоній доріжчі зібралися популярні селебріті. УНІАН розповідав, як це було.

Окрім того, вихід довгоочікуваного сиквела став найкращим стартом серед серіалів HBO Max. Прем'єра серіалу "І просто так..." набрала найбільшу кількість переглядів за всю історію існування платформи.

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Автор: Віолетта Орлова