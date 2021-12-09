8 грудня відбулася довгоочікувана прем'єра"Секс і місто".

8 грудня в Нью-Йорку на червону доріжку зібралися популярні селебріті на честь прем'єри продовження серіалу "Секс у великому місті". Кіномани зможуть побачити "Секс і місто" вже 10 грудня 2021 року, а поки у нас є можливість насолодитися образами знаменитостей.

Головна героїня Сара Джессіка Паркер на червоній доріжці виглядала справжньою принцесою. Вона підібрала пишну сіро-блакитну сукню від бренду Oscar de la Renta, яку доповнила довгою шаллю на плечах. Також вона підібрала малинові човники і зробила пучок. Не обійшлося і без курйозів - у Сари розвалилася сумочка.

Актриса Ніколь Арі Паркер, яка замінила в серіалі Саманту з'явилася в блискучій міні-сукні від CD Greene. Доповнила вона образ босоніжками на високих підборах і маленькою сумочкою.

Бріджет Мойнахан постала перед папараці в більш стриманому образі. Вона підібрала чорний комбінезон, місцями прикрашений стразами. Цей лаконічний образ їй допоміг втілити в реальність бренд Rachel Zoe.

Синтія Ніксон в помаранчевій мантії від Christopher John Rodgers виглядала досить яскраво, але водночас стримано.

Раніше УНІАН повідомляв, як пройшла премія People's Choice Awards.

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Автор: Діана Могилєвич