В український прокат фільм вийде 14 квітня 2022 року.

Вийшов перший трейлер фентезі "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", що є приквелом серії фільмів про Гаррі Поттера і третьою частиною серії фільмів "Фантастичні звірі".

Як повідомляє Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 14 квітня 2022 року.

Згідно з офіційним синопсисом фільму, професор Албус Дамблдор (Джуд Лоу) розуміє, що могутній Темний чарівник Ґеллерт Ґріндельвальд (Мадс Міккельсен) докладає усіх зусиль, щоб захопити контроль над магічним світом. Не в змозі зупинити його самотужки, Дамблдор доручає магіозоологу Ньюту Саламандеру (Едді Редмейн) очолити безстрашну команду чарівників, чарівниць і одного хороброго маґлівського пекаря. Разом вони вирушають у небезпечну місію, під час якої на них чекають зустрічі зі старими і новими звірями. Також на шляху вони зіштовхнуться із послідовниками Ґріндельвальда, легіон яких невпинно збільшується. Ставки ростуть, і постає лише одне питання: як довго Дамблдор залишатиметься осторонь?

Читайте такожЗ'явився перший трейлер нового шпигунського трилера від Гая Річі (відео)Вже відомо, що окрім вищазгаданих акторів, до своїх ролей повернуться Ден Фоґлер, Кетрін Уотерстон, Елісон Судол, Езра Міллер та Каллум Тернер.

Як повідомляв УНІАН, у третій частині "Фантастичних звірів" Джонні Деппа, якого попросили покинути проект через його скандальне розлучення, у ролі Гріндевальда замінить відомий датський актор Мадс Міккельсен.

Автор: Марина Григоренко