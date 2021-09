Вже в квітні наступного року вийде третя частина фільму "Фантастичні звірі", яка буде називатися "Секрети Дамблдора".

Крісло режисера зайняв британець Девід Йейтс, відомий за такою роботою як "Гаррі Поттер і Орден Фенікса". Пізніше Йейтс був обраний режисером шостого фільму про Гаррі Поттера. Під час зйомок фільму "Уорнер Бразерс" заявила, що останній фільм "Гаррі Поттер і Дари Смерті" повинен бути розділений на дві частини. Девід Йейтс знову став режисером. Перша частина фільму "Гаррі Поттер і Дари Смерті" вийшла в листопаді 2010 року. Фільм був оцінений критиками гірше, ніж попередній фільм Єйтса. Він, до речі, єдиний режисер, який екранізував понад дві книги "поттеріани".

Тепер він займається третьою частиною "Фантастичних звірів". Відомо, що до своїх ролей повернуться Едді Редмейн (Ньют), Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Езра Міллер (Аврелій Дамблдор), Елісон Судол (Куїні Голдштейн), Ден Фоглер (Джейкод Ковальські) і Кетрін Уотерстон (Тіна Голдштейн).

Згідно з сюжетом, Ньюту Саламандеру доведеться очолити команду чарівників, яка буде боротися з темним магом Геллертом Грін-де-Вальдом і його послідовниками.

