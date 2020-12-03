Відомий датський актор Мадс Міккельсен розповів, чим його Гріндевальд у «Фантастичних звірях 3» буде відрізнятися від того, якого зіграв Джонні Депп.
Читайте такожРозсекречено ім'я актора, який зіграє замість Джонні Деппа у "Фантастичних звірях"Про те, як кіностудія Warner Bros. має намір обіграти заміну акторів, Міккельсен розповів в інтерв'ю Entertainment Weekly.
«Різниця в тому, що це буду я. жартую, це складна частина. Ми всі ще над цим працюємо. Там має бути зв'язок між тим, що зробив Джонні, і тим, що я збираюся зробити. Водночас мій персонаж повинен бути оригінальним. Але нам потрібні посилання на попередню версію героя і свого роду мости, щоб не відгороджуватися від того, чого майстерно досяг Джонні», – сказав він.
Мадс Міккельсен зазначив, що радий запропонованій ролі, проте самі обставини його засмучують.
Мадс Міккельсен: чим відомий актор
Датський актор Мадс Міккельсен найбільш відомий за виконанням ролі доктора Ганнібала Лектера в телесеріалі «Ганнібал» (2013-2015).
Крім того, він нагороджений призом Каннського кінофестивалю за роль у фільмі «Полювання» режисера Томаса Вінтерберга.
У його фільмографії також слід відзначити фільми «Дилер», «Дилер 2», «Король Артур», «Після весілля», «Коко Шанель та Ігор Стравінський», а також «Казино Рояль».
Джонні Депп vs Warner Bros.: передісторія
- Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі. Актор погодився на прохання студії І сказав, що поважає її рішення.
- Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.
- Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.
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