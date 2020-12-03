Актор зазначив, що радий запропонованій ролі, проте самі обставини його засмучують.

Відомий датський актор Мадс Міккельсен розповів, чим його Гріндевальд у «Фантастичних звірях 3» буде відрізнятися від того, якого зіграв Джонні Депп.

Читайте такожРозсекречено ім'я актора, який зіграє замість Джонні Деппа у "Фантастичних звірях"Про те, як кіностудія Warner Bros. має намір обіграти заміну акторів, Міккельсен розповів в інтерв'ю Entertainment Weekly.

«Різниця в тому, що це буду я. жартую, це складна частина. Ми всі ще над цим працюємо. Там має бути зв'язок між тим, що зробив Джонні, і тим, що я збираюся зробити. Водночас мій персонаж повинен бути оригінальним. Але нам потрібні посилання на попередню версію героя і свого роду мости, щоб не відгороджуватися від того, чого майстерно досяг Джонні», – сказав він.

Мадс Міккельсен зазначив, що радий запропонованій ролі, проте самі обставини його засмучують.

Мадс Міккельсен: чим відомий актор

Датський актор Мадс Міккельсен найбільш відомий за виконанням ролі доктора Ганнібала Лектера в телесеріалі «Ганнібал» (2013-2015).

Крім того, він нагороджений призом Каннського кінофестивалю за роль у фільмі «Полювання» режисера Томаса Вінтерберга.

У його фільмографії також слід відзначити фільми «Дилер», «Дилер 2», «Король Артур», «Після весілля», «Коко Шанель та Ігор Стравінський», а також «Казино Рояль».

Джонні Депп vs Warner Bros.: передісторія

Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі. Актор погодився на прохання студії І сказав, що поважає її рішення.

Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.

Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.

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Автор: Катерина Шварц