Вихід фільму від сценаристів "Тихого місця" запланований на 10 березня 2023 року.

Кіностудія Sony Pictures опублікувала перший трейлер науково-фантастичного трилера "65 з Адамом Драйвером в головній ролі.

Зірка фільмів "Зоряні війни", "Остання дуель", "Шлюбна історія" і "Дім Gucci" виконав роль пілота космічного корабля, який зазнає аварії на невідомій планеті. Незабаром він розуміє, що опинився на планеті Земля, але на 65 мільйонів років раніше. Разом з дівчинкою, що також вижила в катастрофі, йому доведеться боротися за життя з небезпечними гігантськими створіннями, серед яких – динозаври.

Другу головну роль у фільмі виконала юна зірка Аріана Грінблат, яку до цього глядачі могли бачити в ролі юної Гамори у фільмі "Месники: Війна нескінченності", а також картинах "На висотах Нью-Йорка" і "Любов і монстри".

Режисерами фільму виступив творчий тандем Скотта Бека і Брайана Вудса, які найбільш відомі як сценаристи фільму "Тихе місце".

Продюсером фільму став Сем Реймі ("Зловісні мерці", "Людина-павук", "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля").

Вихід фільму в прокат запланований на 10 березня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, також на 10 березня 2023 року заплановано вихід фільму жахів "Крик 6". Перший тизер шостої частини культового слешера показали 14 грудня.

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