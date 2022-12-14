Кадр з фільму "Крик 6" / скріншот з YouTube Paramount Pictures

Кіностудія Paramount Pictures випустила перший тизер майбутнього фільму жахів "Крик 6" (Scream VI), який стане прямим продовженням успішного фільму 2022 року.

Судячи з трейлеру, події фільму відбуватимуться в Нью-Йорку, куди з рідного Вудсборо переїдуть четверо персонажів, що вижили в попередній частині, щоб розпочати все спочатку: сестри Сем і Тара Карпентер, ролі яких виконують Мелісса Баррера і зірка недавнього хітового серіалу "Венздей" Дженна Ортега, а також Близнюки Чад і Мінді Мікс-Мартін (Мейсон Гудінг і Джасмін Савой Браун).

Однак героям не вдасться сховатися від Примарного обличчя навіть у великому місті – маніяк в білій масці та чорному балахоні наздожене їх в метро в розпал святкування Хелловіна.

Також відомо, що до ролі Гейл Везерс, яка з'являлася в попередніх п'яти частинах франшизи "Крик", повернеться Кортні Кокс. А ось Нів Кемпбелл, яка виконала роль Сідні Прескотт у всіх попередніх частинах, заявила, що не з'явиться в новому фільмі.

Крім того, вже відомо, що в шостому "Крику" знову з'явиться персонаж Кірбі Рід у виконанні Хейден Панеттьєрі, який вижив у фільмі "Крик 4".

Серед новачків франшизи – Дермот Малруні ("Безсоромні", "Астрал 3"), який виконає роль поліцейського, а також Самара Вівінг ("Няня", "Гра в хованки"), Тоні Револорі ("Людина-павук", "Будинок з прислугою"), Джош Сегарра ("Стріла", "Поліція Чикаго") та інші.

Режисерами фільму виступили Меттью Беттінеллі та Тайлер Гіллет, які зняли фільм "Крик 5".

Прем'єра фільму запланована на 10 березня 2023 року.

Франшиза "Крик" що відомо

У 1996 році легендарний режисер фільмів жахів Вес Крейвен, який свого часу запустив успішні хоррор-франшизи "У пагорбів є очі" і "Кошмар на вулиці В'язів", зняв фільм жахів "Крик". Фільм видався настільки успішним, що не тільки поклав початок новій франшизі, але і відродив інтерес до призабутого на той момент піджанру хоррора – слешера.

На хвилі успіху Крейвен зняв ще дві частини "Крику" – не менш успішні фільми 1997 і 2000 років, а також спробував відродити франшизу в 2011 році, проте тоді вийшло не дуже успішно.

Оскільки легендарний режисер пішов з життя в 2015 році, його справу взялися продовжити режисери Меттью Беттінеллі та Тайлер Джиллет, які раніше успішно працювали дуетом над хоррорами "З/Л/О", "Пришестя Диявола" і "Гра в хованки". Фільм "Крик 5" під їхнім керівництвом, який назвали "м'яким перезапуском", або ж "риквелом" (поєднує елементи сиквела і перезапуску, вводячи нових персонажів як основних героїв, але залишаючи місце для старих), видався надзвичайно успішним, отримавши схвалення як від критиків, так і від глядачів. 

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