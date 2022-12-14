Події фільму відбуватимуться в Нью-Йорку, куди переїдуть четверо героїв, що вижили в попередній частині.

Кіностудія Paramount Pictures випустила перший тизер майбутнього фільму жахів "Крик 6" (Scream VI), який стане прямим продовженням успішного фільму 2022 року.

Судячи з трейлеру, події фільму відбуватимуться в Нью-Йорку, куди з рідного Вудсборо переїдуть четверо персонажів, що вижили в попередній частині, щоб розпочати все спочатку: сестри Сем і Тара Карпентер, ролі яких виконують Мелісса Баррера і зірка недавнього хітового серіалу "Венздей" Дженна Ортега, а також Близнюки Чад і Мінді Мікс-Мартін (Мейсон Гудінг і Джасмін Савой Браун).

Однак героям не вдасться сховатися від Примарного обличчя навіть у великому місті – маніяк в білій масці та чорному балахоні наздожене їх в метро в розпал святкування Хелловіна.

Також відомо, що до ролі Гейл Везерс, яка з'являлася в попередніх п'яти частинах франшизи "Крик", повернеться Кортні Кокс. А ось Нів Кемпбелл, яка виконала роль Сідні Прескотт у всіх попередніх частинах, заявила, що не з'явиться в новому фільмі.

Крім того, вже відомо, що в шостому "Крику" знову з'явиться персонаж Кірбі Рід у виконанні Хейден Панеттьєрі, який вижив у фільмі "Крик 4".

Серед новачків франшизи – Дермот Малруні ("Безсоромні", "Астрал 3"), який виконає роль поліцейського, а також Самара Вівінг ("Няня", "Гра в хованки"), Тоні Револорі ("Людина-павук", "Будинок з прислугою"), Джош Сегарра ("Стріла", "Поліція Чикаго") та інші.

Режисерами фільму виступили Меттью Беттінеллі та Тайлер Гіллет, які зняли фільм "Крик 5".

Прем'єра фільму запланована на 10 березня 2023 року.

Франшиза "Крик" – що відомо

У 1996 році легендарний режисер фільмів жахів Вес Крейвен, який свого часу запустив успішні хоррор-франшизи "У пагорбів є очі" і "Кошмар на вулиці В'язів", зняв фільм жахів "Крик". Фільм видався настільки успішним, що не тільки поклав початок новій франшизі, але і відродив інтерес до призабутого на той момент піджанру хоррора – слешера.

На хвилі успіху Крейвен зняв ще дві частини "Крику" – не менш успішні фільми 1997 і 2000 років, а також спробував відродити франшизу в 2011 році, проте тоді вийшло не дуже успішно.

Оскільки легендарний режисер пішов з життя в 2015 році, його справу взялися продовжити режисери Меттью Беттінеллі та Тайлер Джиллет, які раніше успішно працювали дуетом над хоррорами "З/Л/О", "Пришестя Диявола" і "Гра в хованки". Фільм "Крик 5" під їхнім керівництвом, який назвали "м'яким перезапуском", або ж "риквелом" (поєднує елементи сиквела і перезапуску, вводячи нових персонажів як основних героїв, але залишаючи місце для старих), видався надзвичайно успішним, отримавши схвалення як від критиків, так і від глядачів.

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