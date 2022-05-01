Стрічку "Мирний-21" презентують на Marché du Film — кіноринку, що проходить у розпал Міжнародного Каннського кінофестивалю.

Актуальну воєнну драму українського кінорежисера Ахтема Сеітаблаєва в травні покажуть на одному з найбільших кіноринків Європи — Marché du Film в рамках Міжнародного Каннського кінофестивалю.

Про це повідомила команда фільму у Facebook.

Повідомляються, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україні генеральний продюсер та режисер стрічки Ахтем Сеітаблаєв разом з командою у межах Зимового Кіноринку ОМКФ презентував робочі матеріали фільму.

Зазначається, що в основу сюжету воєнної драми "Мирний-21" лягла реальна історія 2014 року про бійців Луганського прикордонного загону, яких сепаратисти та російські спецслужби безрезультатно намагалися змусити зрадити свою країну.

Нагадаємо, раніше було названо топ-5 фільмів, які варто подивитися українцям під час війни.

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