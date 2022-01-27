Сценарій до фільму доручили написати сценаристу "Академії Амбрелла" і "Місячного лицаря" Джеремі Слейтеру.

Фільм "Мортал Комбат" (Mortal Kombat), що вийшов у 2021 році, все ж може отримати сиквел.

Про це повідомляє Deadline.

Відзначається, що кінокомпанія New Line дала добро на випуск продовження фентезі-бойовика про бойові мистецтва, доручивши роботу над сценарієм Джеремі Слейтеру. В першу чергу він відомий як автор серіалу "Академія Амбрелла" від Netflix і сценарист майбутнього "Місячного лицаря" за коміксами Marvel. Також він працював над хоррорами "Ефект Лазаря" і "Зошит смерті".

Читайте такожСеріал "Академія Амбрелла": Netflix представивши, хто грає супергероїв-"горобців" у новому сезоні (фото)Нагадаємо, фільм "Мортал Комбат" / Mortal Kombat (США, Австралія, 2021) був заснований на однойменній серії ігор, а також був перезапуском кіносерії, розпочатої в 1995 році зі стрічки "Смертельна битва". Фільм від режисера-дебютанта Саймона Маккуойда отримав неоднозначні відгуки – якщо критики на Rotten Tomatoes присвоїли йому 55% свіжості, то глядачі – аж у 87%. Хто буде режисером сиквела, поки невідомо.

У центрі сюжету фільму 2021 року опинився боєць змішаних єдиноборств Коул Янг, який не раз погоджувався програвати за гроші. Тоді він ще не знав, що він є "обраним" і разом з іншими бійцями йому належить дати бій імператору зовнішнього світу Шан Цзуну і його поплічникам на чолі з кріомансером Саб-Зіро.

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